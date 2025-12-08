Vietnam impulsa marca artesanal para aumentar su valor global

Hanoi (VNA) Pese a alcanzar una facturación de exportación de miles de millones de dólares anuales, el valor añadido de la industria artesanal vietnamita sigue siendo bajo debido a la falta de marcas sólidas.

En la Feria Internacional de Regalos Artesanales de Hanoi 2025. (Foto: hanoimoi.vn)

La estandarización y el desarrollo sistemático de marcas son requisitos indispensables para que los productos vietnamitas lleguen al mundo.

El Departamento de Industria y Comercio de Hanoi informó que la ciudad cuenta actualmente con mil 350 aldeas artesanales que fabrican productos como muebles de madera, bambú y ratán, cerámica, vidrio, textiles, hilos, bordados y tejidos.

Aunque los productos de esas aldeas han llegado a muchos mercados internacionales como Japón, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), la industria artesanal aún no ha explotado plenamente su potencial y fortalezas, y aún no es competitiva en comparación con rubros similares de países de la región como China, India y Filipinas.

La razón es que los diseños de productos son poco innovadores. Algunos se fabrican según modelos existentes en el mercado, lo que limita la creatividad. Además, muchos diseños artesanales poseen gran creatividad y estética, pero no se adaptan al gusto del cliente o son difíciles de producir para grandes pedidos.

Asimismo, el conocimiento del consumidor sobre las aldeas artesanales, sus productos y sus marcas, aún es limitado, mientras el desarrollo de marca no ha recibido la atención ni la inversión adecuadas, entre otros aspectos.

Según Trinh Quoc Dat, presidente de la Asociación de Aldeas Artesanales de Vietnam, en un mercado repleto de productos similares, una marca sólida ayuda a distinguir la artesanía tradicional de los rubros industriales y falsificados.

La marca también es un indicador de calidad y origen, generando confianza en los consumidores nacionales e internacionales, reiteró.

En su opinión, la marca no solo crea diferenciación, sino que también facilita el acceso de productos a canales de distribución modernos como supermercados, comercio electrónico y cadenas minoristas globales.

Cuando existe una marca, los precios de los productos son más precisos, la producción es estable, los ingresos de los trabajadores aumentan y se contribuye al desarrollo económico rural, agregó.

La protección de la marca es un factor vital para prevenir la falsificación y preservar la reputación de los pueblos artesanos. Para productos con profundos valores culturales, como muebles de madera, lacados e incrustaciones de nácar, la marca también es una herramienta para conservar y promover la identidad.

Ante las crecientes exigencias del mercado, numerosas aldeas y empresas artesanales han evolucionado proactivamente hacia la profesionalización. Algunos establecimientos han aplicado el comercio electrónico, colocando productos en plataformas como Amazon, Etsy y Alibaba, contribuyendo a promocionar los productos de madera vietnamitas en el mundo.

Con el fin de aumentar la conciencia sobre el desarrollo de las marcas de las aldeas artesanales en Vietnam, el doctor Dao Cao Son de la Universidad de Comercio dijo que resulta necesario perfeccionar el sistema de identificación de las marcas de las aldeas artesanales y las marcas de los establecimientos de producción y negocios.

Al mismo tiempo, resulta necesario elaborar un plan de desarrollo integral para las aldeas artesanales, junto con medidas de apoyo y programas de propaganda en aras de garantizar el desarrollo sincrónico y efectivo de ellas.

También hizo hincapié en la importancia de vincular las marcas de pueblos artesanales con el desarrollo turístico. Actualmente, este modelo se ha implementado en varios pueblos artesanales y ha obtenido buenos resultados, contribuyendo a la notoriedad de las marcas de pueblos artesanales y promoviendo el desarrollo económico local.

Para elevar la marca de artesanía a estándares internacionales, el Departamento de Industria y Comercio propone apoyar la construcción de un sistema de identidad de marca profesional con diseño de logotipo y eslogan, estandarización de empaques y etiquetas; y la formación de una historia de marca basada en la identidad del pueblo artesanal.

Asimismo, la entidad apoyará a las empresas para lograr certificaciones ISO, FSC, CE y FDA; aplicar producción verde, realizar trazabilidad transparente; así como respaldará la protección integral de la propiedad intelectual./.