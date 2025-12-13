Vietnam impulsa lazos de inversión y cooperación con África

Hanoi (VNA) – El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam organizó el foro “Encuentro con África 2025”, una plataforma clave para conectar a empresas vietnamitas con oportunidades de inversión y colaboración en el continente africano, marcando un paso firme en el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur.



Participantes en el evento. (Foto: VNA)

Presidido por la viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, el evento celebrado el 11 de diciembre reunió a embajadores y representantes de once países africanos, altos funcionarios de varios ministerios y dirigentes de más de una decena de importantes conglomerados y asociaciones empresariales vietnamitas.



En su discurso inaugural, Minh Hang destacó los lazos naturales y la amistad tradicional entre Vietnam y las naciones africanas, forjados en luchas comunes por la independencia. Subrayó que profundizar esta relación es una prioridad de la política exterior de Vietnam, con un vasto potencial por explotar en infraestructura, energía, transformación verde y digital, turismo y seguridad alimentaria.



El gobierno desempeñará un papel facilitador, pero para que la relación Vietnam-África se fortalezca y sea más sustancial, es crucial la participación activa de las empresas, afirmó Minh Hang, citando el principio del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh: “Lo dicho, hecho; el compromiso, cumplido”.



Los embajadores africanos expresaron su admiración por los logros de Vietnam tras casi 40 años de Renovación (Doi Moi), así como el deseo de aprender de las experiencias vietnamitas en desarrollo e integración. Destacaron el inmenso potencial del continente, con más de 50 países, una población que supera los 1,4 mil millones, un PIB conjunto de más de tres billones de dólares, abundantes recursos naturales y una fuerza laboral joven.



El embajador de Argelia, Azeddine Bechka, reiteró el compromiso de su país de cooperar “sin límites” con Vietnam. El embajador de Angola, Fernando Miguel, identificó a Vietnam como un socio crucial en Asia e instó a las empresas vietnamitas a participar en proyectos de infraestructura y energía. El embajador de Etiopía, Dessie Dalkie Dukamo, destacó la reciente inauguración de un vuelo directo entre Hanoi y Addis Ababa como un motor para una cooperación más estrecha.



La directora del Departamento de África y Medio Oriente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nguyen Phuong Tra, propuso medidas concretas para fortalecer los marcos legales, incluyendo la promoción de acuerdos de exención de visados, protección de inversiones y prevención de la doble tributación. También abogó por un aumento de las misiones de exploración empresarial y el intercambio cultural.



Como parte del programa, los embajadores africanos visitaron el complejo de producción de la fabricante de automóviles y motocicletas vietnamita VinFast en la ciudad norteña de Hai Phong para explorar oportunidades de cooperación en transporte verde.



El evento subraya la determinación de Vietnam de convertir su relación con África en un modelo de cooperación Sur-Sur efectiva y mutuamente beneficiosa para la nueva era./.