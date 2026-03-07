Vietnam impulsa la “Semana del Ao dai” para promover su traje tradicional

En la ceremonia inaugural del 12.º Festival del Ao dai 2026 en Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

Vietnam celebra en marzo la “Semana del Ao dai”, una iniciativa promovida por la Unión de Mujeres de Vietnam con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), destinada a honrar este traje tradicional y difundir los valores culturales nacionales.

La edición de 2026 se desarrolla del 1 al 8 de marzo en todo el país, en conmemoración del 116 aniversario del Día Internacional de la Mujer, el 1.986 aniversario del levantamiento de las hermanas Trung y en saludo a las próximas elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares para el período 2026-2031.

En Hanoi, numerosas instituciones públicas, escuelas y empresas se suman al “Mes del Ao dai de Hanoi” mediante actividades como jornadas laborales con este traje tradicional, concursos fotográficos y presentaciones de moda. Se prevé que la mañana del 8 de marzo alrededor de 100 mil mujeres participen en una coreografía colectiva de danza en espacios vinculados al patrimonio cultural, incluidos el parque Yen So, el parque Cau Giay y el jardín floral Trang Bung Phung Khac Khoan.

Las celebraciones también tienen lugar en otras localidades del país. En Ciudad Ho Chi Minh, el XII Festival del Ao dai, bajo el lema “Hilos dorados que tejen aspiraciones”, incluye 17 actividades culturales y artísticas, entre ellas desfiles y presentaciones en distintos destinos turísticos y espacios públicos. El evento reúne a 37 diseñadores, 600 actores y modelos, así como a numerosos embajadores procedentes de diversos sectores.

En la provincia norteña de Dien Bien, la Semana del Ao dai coincide con el Festival de la Flor Ban 2026, lo que atrae a miles de mujeres que participan en desfiles por las calles en medio de los característicos paisajes florales de la región. Mientras tanto, en Hue -ciudad orientada a consolidarse como la “capital del Ao dai”- continúan las campañas para fomentar el uso de esta prenda en el trabajo y en actividades comunitarias. En este marco, el programa “Ao dai del cariño” ha entregado cerca de dos mil trajes a mujeres con dificultades económicas.

Expertos culturales destacan que el Ao dai constituye no solo una prenda tradicional, sino también un símbolo de la identidad vietnamita y un “patrimonio vivo” que debe preservarse y promoverse. En los últimos años, desfiles, exposiciones y programas de promoción dentro y fuera del país han contribuido a acercar esta emblemática vestimenta al público internacional.

Tras varios años de implementación, la “Semana del Ao dai” se ha consolidado como una destacada actividad cultural que honra la elegancia de la mujer vietnamita y promueve la preservación de este traje tradicional en la vida contemporánea, con miras a su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial en el futuro./.