Vietnam impulsa la integración económica con ASEAN mediante nuevo programa estratégico

Hanoi (VNA) - El Primer Ministro de Vietnam promulgó recientemente la Decisión número 608/QD-TTg que aprueba el Programa de acción para la implementación del Plan Estratégico de la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC) en el país para los períodos 2026-2030 y 2031-2035.



En la reunión del Consejo de la Comunidad Económica de la ASEAN el 24 de octubre de 2025. (Foto: VNA)

El programa tiene como objetivo materializar las prioridades estratégicas del Plan de la AEC para 2026-2030, 2031-2035 y la visión hacia 2045; así como implementar de manera plena, oportuna y eficaz sus metas y tareas, en consonancia con las condiciones de Vietnam.

En este contexto, Vietnam continuará perfeccionando el sistema jurídico, los mecanismos y las políticas en áreas como el comercio de bienes y servicios, inversión, competencia, propiedad intelectual, aduanas, logística, comercio electrónico, economía digital, economía verde, economía circular y ciudades inteligentes, garantizando la armonización con los compromisos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y las prácticas internacionales.

Asimismo, se fortalecerá la coordinación intersectorial; se mejorará la capacidad de las agencias focales que participan en los mecanismos de cooperación de la AEC; y se impulsará la consulta y el intercambio de información entre las autoridades estatales y la comunidad empresarial.

El programa también promueve que las empresas aprovechen mejor las oportunidades del mercado de la ASEAN, amplíen sus inversiones y comercio, y se integren más profundamente en las cadenas de suministro regionales; al tiempo que se refuerzan la conciencia y la capacidad de integración de ministerios, sectores, localidades, asociaciones y empresas, vinculadas con la transformación digital, la innovación y el desarrollo sostenible.

La mejora de los mecanismos de seguimiento, evaluación y supervisión de los compromisos de la AEC será prioritaria para garantizar la transparencia, la eficacia y la capacidad de ajuste oportuno de las políticas, en consonancia con los objetivos de desarrollo nacional, en particular la Estrategia de desarrollo socioeconómico 2021-2030, con visión a 2045.

De este modo, Vietnam continuará elevando su posición, papel y voz en la ASEAN, contribuyendo activamente a la construcción de una Comunidad Económica cohesionada, dinámica, adaptable, innovadora e inclusiva, en beneficio del desarrollo socioeconómico, la mejora del entorno de inversión y negocios, y el fortalecimiento de la competitividad nacional.