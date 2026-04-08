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Vietnam impulsa la integración económica con ASEAN mediante nuevo programa estratégico

Vietnam impulsa la implementación del Plan Estratégico de la Comunidad Económica de ASEAN con un programa de acción para 2026-2035 y visión a 2045.

Hanoi (VNA) - El Primer Ministro de Vietnam promulgó recientemente la Decisión número 608/QD-TTg que aprueba el Programa de acción para la implementación del Plan Estratégico de la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC) en el país para los períodos 2026-2030 y 2031-2035. 

    En la reunión del Consejo de la Comunidad Económica de la ASEAN el 24 de octubre de 2025. (Foto: VNA) 


El programa tiene como objetivo materializar las prioridades estratégicas del Plan de la AEC para 2026-2030, 2031-2035 y la visión hacia 2045; así como implementar de manera plena, oportuna y eficaz sus metas y tareas, en consonancia con las condiciones de Vietnam. 

En este contexto, Vietnam continuará perfeccionando el sistema jurídico, los mecanismos y las políticas en áreas como el comercio de bienes y servicios, inversión, competencia, propiedad intelectual, aduanas, logística, comercio electrónico, economía digital, economía verde, economía circular y ciudades inteligentes, garantizando la armonización con los compromisos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y las prácticas internacionales. 

Asimismo, se fortalecerá la coordinación intersectorial; se mejorará la capacidad de las agencias focales que participan en los mecanismos de cooperación de la AEC; y se impulsará la consulta y el intercambio de información entre las autoridades estatales y la comunidad empresarial. 

El programa también promueve que las empresas aprovechen mejor las oportunidades del mercado de la ASEAN, amplíen sus inversiones y comercio, y se integren más profundamente en las cadenas de suministro regionales; al tiempo que se refuerzan la conciencia y la capacidad de integración de ministerios, sectores, localidades, asociaciones y empresas, vinculadas con la transformación digital, la innovación y el desarrollo sostenible. 

La mejora de los mecanismos de seguimiento, evaluación y supervisión de los compromisos de la AEC será prioritaria para garantizar la transparencia, la eficacia y la capacidad de ajuste oportuno de las políticas, en consonancia con los objetivos de desarrollo nacional, en particular la Estrategia de desarrollo socioeconómico 2021-2030, con visión a 2045. 

De este modo, Vietnam continuará elevando su posición, papel y voz en la ASEAN, contribuyendo activamente a la construcción de una Comunidad Económica cohesionada, dinámica, adaptable, innovadora e inclusiva, en beneficio del desarrollo socioeconómico, la mejora del entorno de inversión y negocios, y el fortalecimiento de la competitividad nacional.

Sobre esta base, los ministerios, sectores y localidades elaborarán planes de acción específicos orientados a seis objetivos estratégicos, a saber, construir una comunidad orientada a la acción con un mercado único y una base de producción integrada; desarrollar una comunidad sostenible incorporando la respuesta al cambio climático; promover la innovación; reforzar la proactividad, la adaptabilidad y el papel global de la ASEAN; aumentar la resiliencia frente a perturbaciones; y construir una comunidad inclusiva centrada en las personas. 

Para garantizar una implementación eficaz, el programa propone soluciones como la integración del Plan en las políticas y programas nacionales; el fortalecimiento de los sistemas de información, seguimiento y evaluación; la movilización y el uso eficiente de recursos; el desarrollo de capacidades institucionales; el aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio entre la ASEAN y sus socios, incluido el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP); y la intensificación de la comunicación para elevar la conciencia sobre la Comunidad de la ASEAN y su visión hacia 2045./.


VNA/VNP

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