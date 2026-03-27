Vietnam impulsa la economía del deporte en el Foro VSES 2026

Delegados en la cita (Fuente: VNA)

El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo organizó hoy el Foro de Economía del Deporte de Vietnam 2026 (VSES 2026), que reunió a cerca de 300 delegados, incluidos representantes de organismos de gestión, organizaciones deportivas, empresas, inversionistas, patrocinadores, expertos, investigadores y medios de comunicación nacionales e internacionales.



Con una composición diversa, el foro se consolidó como un espacio de convergencia de perspectivas de gestión, empresariales, de inversión y de investigación, contribuyendo a orientar el desarrollo a largo plazo de la economía del deporte en el país. El evento buscó promover una comprensión más clara del deporte como un sector capaz de generar valor económico, atraer inversiones y abrir nuevos motores de crecimiento. Asimismo, dio continuidad a las ediciones de 2023 y 2024, en el contexto del 80.º aniversario del Día Tradicional del sector deportivo de Vietnam, celebrado el 27 de marzo.



Durante la ceremonia inaugural, el ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Nguyen Van Hung, destacó que el foro no solo constituye un espacio académico, sino también un punto de encuentro entre organismos de gestión, expertos y la comunidad empresarial para aclarar las bases científicas y prácticas de las políticas destinadas a desarrollar la economía del deporte.



Según el titular, este ámbito ya ha sido mencionado en diversas resoluciones del Partido Comunista de Vietnam y en estrategias sectoriales. No obstante, subrayó que en el contexto actual es necesario considerar el deporte como una verdadera industria económica, con fundamentos políticos y jurídicos claros y capacidad de contribuir al crecimiento nacional. El deporte, agregó, no solo favorece el desarrollo integral de las personas, sino que también abre amplias oportunidades económicas, como demuestran las experiencias internacionales.



A partir de esas referencias, el ministro sugirió estudiar modelos de organización de grandes eventos deportivos capaces de generar ingresos y contribuir directamente al Producto Interno Bruto. Esto implica renovar el enfoque de desarrollo, explorar estrategias adecuadas para reducir la brecha con los países más avanzados y aprovechar las oportunidades que ofrece la nueva etapa de crecimiento del país.



Bajo el lema “Crear una nueva economía”, el VSES 2026 amplió la visión del deporte como un sector generador de valor económico, mercado y desarrollo. Los debates se centraron en cuestiones clave como datos, mercado, inversión, comunicación, marca y fundamentos para el crecimiento del sector. Los participantes compartieron experiencias y propusieron iniciativas y soluciones para fortalecer la base práctica de futuras políticas.



En Vietnam, el deporte ha sido tradicionalmente percibido principalmente desde la perspectiva de los logros competitivos y los movimientos de masas. Sin embargo, a escala internacional se ha consolidado como una industria económica de gran magnitud, estrechamente vinculada a los medios de comunicación, el turismo, la organización de eventos, la tecnología y el consumo. En este contexto, el mercado deportivo vietnamita se encuentra en proceso de formación, con condiciones cada vez más favorables para su expansión.



Uno de los momentos más destacados del foro fue la publicación, por primera vez, del Informe de Economía del Deporte de Vietnam 2026, que ofrece datos y análisis iniciales sobre la escala, estructura, motores de crecimiento y modelos de desarrollo del sector. El documento constituye una base importante para ampliar el debate sobre el mercado, la inversión y las estrategias de desarrollo.



Más allá de su carácter especializado, el VSES 2026 abrió también un espacio de diálogo sobre temas clave como la comercialización del deporte, el atractivo del mercado, el papel de los medios de comunicación y la construcción de marca, así como la necesidad de perfeccionar la infraestructura y los mecanismos de desarrollo.



En un contexto marcado por la búsqueda de nuevos motores de crecimiento, el foro adquiere especial relevancia tanto para el sector deportivo como para las comunidades empresarial, inversora y mediática del país./.