Vietnam impulsa la diplomacia popular a través de la Resolución 06-NQ/TW

Una representación artística en la Semana de la Cultura Vietnamita en Camboya en 2026. (Foto: VNA)

La Resolución 06-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, emitida el 19 de mayo de 2026, marca un hito histórico en la implementación de las directrices del XIV Congreso nacional de la fuerza política al consolidar la diplomacia popular como uno de los tres pilares fundamentales, junto con la diplomacia partidista y la estatal, para profundizar las relaciones internacionales de manera sustancial y elevar la posición del país en la nueva era.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el coronel Tran Van Thong, subjefe del Comité de Enlace y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Amistad Vietnam - Camboya, analizó el alcance de este documento normativo que orienta las actividades de intercambio pueblo a pueblo y la cooperación bilateral.



De acuerdo con el coronel Tran Van Thong, la diplomacia vietnamita hereda firmemente el pensamiento diplomático de Ho Chi Minh sobre la base de la estabilidad institucional y la adaptabilidad ante los cambios globales. El XIV Congreso del Partido elevó la percepción estratégica de las relaciones exteriores, catalogándolas como una tarea primordial, constante y de vital importancia para la nación.



En este marco, la aprobación de la Resolución 06-NQ/TW por parte del Buró Político actúa como una brújula metodológica que estimula el desarrollo de los vínculos tradicionales y la confianza mutua entre los pueblos, operando como un puente directo que complementa las plataformas políticas y legales establecidas por los canales estatales.



El coronel Tran Van Thong ejemplificó el impacto de esta estrategia con los resultados tangibles de los nexos entre Vietnam y Camboya, destacando la celebración en Ciudad Ho Chi Minh de la IV Conferencia Conjunta de las Asociaciones de Amistad de ambos países para el período 2022-2027.



Durante esta cita, la presidenta de la Asociación de Amistad Vietnam - Camboya y subtitular de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh, subrayó el objetivo de conectar los corazones y transmitir los valores de solidaridad a las futuras generaciones mediante programas prácticos como “Sembrando semillas de amistad”, destinado al apadrinamiento de estudiantes camboyanos, y la organización de foros de cooperación económica.



Por la parte camboyana, la vicepresidenta del Partido Popular de Camboya, titular del Frente Unido para el Desarrollo de la Patria camboyana, y titular de la Asociación de Amistad Camboya - Vietnam, Samdech Men Sam An, ratificó el eterno agradecimiento de su pueblo por los sacrificios de los soldados voluntarios y expertos vietnamitas que contribuyeron a la liberación del régimen genocida de Pol Pot, expresando el deseo común de consolidar una frontera de paz.

El coronel Tran Van Thong, subjefe del Comité de Enlace y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Amistad Vietnam - Camboya. (Foto: VNA)

La diplomacia de pueblo a pueblo ha favorecido el progreso socioeconómico y la seguridad en las provincias limítrofes de ambos países. En materia de orden público, el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación intersectorial ha permitido prevenir los delitos transfronterizos y garantizar la estabilidad residencial para los productores locales.



En el ámbito mercantil, el comercio bilateral mantiene una tendencia de crecimiento positivo impulsada por la optimización de los procedimientos de inmigración, exportación e importación, lo que estimula los flujos de inversión y el turismo, además de dinamizar los sectores de salud, educación, mano de obra, agricultura y energía. Asimismo, los encuentros anuales entre las autoridades de las regiones fronterizas aseguran la resolución oportuna de las discrepancias.



Para garantizar la aplicación efectiva de la Resolución 06-NQ/TW, el coronel Tran Van Thong propuso soluciones estratégicas alineadas con las instrucciones del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la Conferencia Nacional de Estudio del documento.



Las tareas prioritarias incluyen la formación de un cuerpo de cuadros diplomáticos dotados de firmeza política y alta capacidad profesional, asumiendo que las relaciones exteriores constituyen una causa colectiva de todo el Partido, el Ejército y el pueblo, donde los comités partidistas, localidades y empresas actúan como sujetos directos.



Los ministerios y administraciones locales deben trazar hojas de ruta claras que eliminen el formalismo y la pasividad, coordinando armónicamente los canales diplomáticos con los sectores de defensa y seguridad bajo el protagonismo activo de las asociaciones de amistad tradicionales./.

