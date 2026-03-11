Vietnam impulsa la cooperación internacional en energía nuclear

Sitio previsto para la construcción de la central nuclear Ninh Thuan 1, en la aldea de Vinh Truong, comuna de Phuoc Dinh, barrio de Thuan Nam. (Foto: VNA)

Vietnam reafirmó su interés en ampliar la cooperación internacional en el ámbito de la energía nuclear durante la segunda Cumbre Mundial sobre Energía Nuclear celebrada en París, Francia, a la que asistió una delegación encabezada por el viceministro de Ciencia y Tecnología, Le Xuan Dinh.

El foro, organizado por el Gobierno francés en coordinación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), reunió a líderes de cerca de 60 países, así como a representantes de organizaciones internacionales, instituciones financieras y empresas del sector energético.

Los participantes analizaron el papel creciente de la energía nuclear para garantizar la seguridad energética y apoyar la transición hacia sistemas energéticos con bajas emisiones de carbono.

Las discusiones se centraron en el desarrollo de reactores de nueva generación, el impulso de los reactores modulares pequeños (SMR), el fortalecimiento de la cadena de suministro de combustible nuclear y la movilización de financiamiento para proyectos energéticos de gran escala.

Al margen del evento, la delegación vietnamita sostuvo reuniones con diversas organizaciones internacionales y organismos reguladores nucleares para intercambiar experiencias y promover la cooperación en formación, intercambio de información y asistencia técnica en materia de seguridad y protección nuclear.

En particular, los encuentros con la Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y con la Autoridad de Seguridad Nuclear y Radiológica de Francia se enfocan en fortalecer la capacidad regulatoria de Vietnam, especialmente en la evaluación de seguridad y en el perfeccionamiento del marco jurídico relacionado con tecnologías avanzadas de reactores nucleares.

Asimismo, la delegación vietnamita se reunió con varios grandes grupos y organizaciones francesas del sector nuclear para conocer su experiencia en el desarrollo de infraestructuras técnicas y en la evaluación de seguridad durante la ejecución de proyectos de energía nuclear. Estos contactos buscan impulsar la cooperación energética entre Vietnam y Francia, en un momento en que ambos países trabajan por fortalecer su asociación estratégica integral.

El proyecto de la central nuclear Ninh Thuan 2 está previsto construirse en la aldea de Thai An, comuna de Vinh Hai, barrio de Ninh Hai. (Foto: VNA)

Según el director de la Autoridad de Seguridad Radiológica y Nuclear de Vietnam, Nguyen Hoang Linh, la participación del país en la cumbre refleja su respaldo a las iniciativas internacionales destinadas a promover el uso pacífico de la energía nuclear. Añadió que esta fuente energética, estable y con bajas emisiones de carbono, se ajusta a la estrategia energética de Vietnam ante el aumento de la demanda de electricidad y el objetivo de alcanzar emisiones netas cero para 2050.

Vietnam también participa activamente en grupos de trabajo especializados de la OCDE para acceder a metodologías internacionales de evaluación de seguridad aplicadas a nuevas tecnologías nucleares. Asimismo, el país estudia experiencias internacionales en la construcción de marcos regulatorios y de infraestructuras de gestión para tecnologías nucleares avanzadas, en particular los reactores modulares pequeños, como parte de su preparación para el eventual desarrollo de la energía nuclear en el futuro./.