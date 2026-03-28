Vietnam impulsa inversiones de San Francisco en su Centro Financiero Internacional

El viceprimer ministro permanente vietnamita, Nguyen Hoa Binh, y el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie. (Foto: VNA)

El viceprimer ministro permanente vietnamita, Nguyen Hoa Binh, instó al alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, a seguir respaldando el desarrollo del Centro Financiero Internacional de Vietnam (VIFC), al tiempo que animó a inversores, empresas e instituciones financieras locales a sumarse al proyecto.



Durante una reunión celebrada el 26 de marzo en la ciudad estadounidense, en el marco de su visita, Nguyen Hoa Binh destacó que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos ha mantenido una evolución positiva tras el viaje del secretario general del Partido Comunista, To Lam, a Estados Unidos en febrero. Señaló además los avances en la cooperación entre Ciudad Ho Chi Minh y San Francisco, especialmente en ámbitos clave como economía, comercio, finanzas, ciencia y tecnología.



Subrayó la meta de Vietnam de convertirse en una economía desarrollada de altos ingresos para 2045, así como su objetivo de alcanzar un crecimiento promedio del PIB cercano al 10% entre 2026 y 2030.

En este contexto, afirmó que el VIFC será un paso institucional clave para mejorar la movilización y asignación de capital, respaldar la reestructuración económica y transformar el modelo de crecimiento.



Por su parte, Lurie destacó la creciente cooperación a nivel local entre ambos países, incluido el hermanamiento entre San Francisco y Ciudad Ho Chi Minh. Consideró la creación del VIFC como una iniciativa concreta y aseguró que San Francisco, con su fortaleza en alta tecnología y finanzas, está dispuesto a impulsar la cooperación en inversión y conectividad para este proyecto.



En una reunión por separado con asesores financieros y de políticas públicas, incluidos expertos vietnamitas en el extranjero, el viceprimer ministro les informó sobre la situación socioeconómica y las orientaciones de desarrollo del país, en particular el impulso al VIFC en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang. Asimismo, los alentó a seguir contribuyendo al desarrollo nacional.



Los participantes señalaron que, en un contexto de cambios en la dinámica global, Vietnam está bien posicionado para atraer inversión internacional, y coincidieron en que el desarrollo del VIFC es una decisión oportuna y estratégica.



Para atraer capital global, recomendaron establecer un marco jurídico transparente, estable y coherente, garantizar la seguridad del sistema financiero, reforzar las medidas contra el lavado de dinero y proteger los datos, la privacidad y los derechos de propiedad intelectual. También subrayaron la importancia de políticas abiertas para captar talento, junto con el desarrollo de una logística moderna y una infraestructura digital que respalde el comercio, la inteligencia artificial y la economía digital.



Nguyen Hoa Binh valoró positivamente estas recomendaciones y afirmó que el VIFC se desarrollará sobre la base de principios de transparencia, apertura y alineación con estándares internacionales, garantizando al mismo tiempo la protección de los inversores.



En esta ocasión, el dirigente también se reunió con representantes de diversas empresas y fondos de inversión, quienes manifestaron su interés en ampliar sus operaciones en Vietnam y destacaron el potencial de crecimiento del país, así como la calidad de su capital humano.



Subrayaron la necesidad de un entorno de inversión predecible, la libre movilidad de capitales, mecanismos eficaces de resolución de disputas y políticas de visado a largo plazo para fortalecer la confianza de los inversores.



Asimismo, señalaron oportunidades en sectores emergentes como los activos digitales y tokenizados, en el contexto de la transformación digital de Vietnam y su amplia base de activos reales. No obstante, advirtieron que estos modelos requieren marcos legales, infraestructuras de mercado y mecanismos regulatorios adecuados.



Reafirmando el compromiso de Vietnam con la protección de los derechos de los inversores, Nguyen Hoa Binh invitó a empresas y capital estadounidense a visitar el país para explorar oportunidades de cooperación en el desarrollo del VIFC./.