Vietnam impulsa inversión y tecnología en energía nuclear

Escena de la conferencia. (Foto: https://congthuong.vn/)

El Instituto de Investigación Estratégica y Política de Industria y Comercio de Vietnam realizó la víspera en Hnaoi un foro científico sobre promoción de inversiones y transferencia de tecnología en el sector energético.

Teniendo en cuenta los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad energética y objetivos de desarrollo sostenible, el evento se centró en la energía nuclear.

Al intervenir en el encuentro, La Hong Ky, representante de la Oficina del Comité Directivo Estatal de Proyectos del Sector Energético, subrayó que la Decisión No. 768/QD-TTg del 15 de abril de 2025, que aprueba el ajuste de la Planificación de Electricidad VIII, ha identificado una solución integral para maximizar la explotación de las fuentes de energía nacionales.



Asimismo, busca desarrollar energía renovable combinada con la importación de electricidad, carbón y gas en una proporción razonable y construir gradualmente plantas de energía nuclear para garantizar la seguridad energética, proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible, comunicó.



La tendencia mundial en el desarrollo de la energía nuclear está cambiando positivamente, en particular la aplicación de pequeños reactores modulares (SMR) con una capacidad de menos de 300 MW, señaló.



Además, muchas grandes corporaciones tecnológicas como Google, Microsoft y Amazon se han involucrado activamente en el sector nuclear para satisfacer la creciente demanda de electricidad de los centros de datos a servicios del desarrollo de la inteligencia artificial (IA), detalló.



La tendencia a extender la vida útil y reiniciar reactores antiguos también impulsa la industria nuclear mundial, abriendo más opciones tecnológicas que se adaptan a la capacidad financiera de Vietnam en el futuro, precisó.



El foro destacó que la promoción de la inversión y la transferencia de tecnología en energía nuclear apunta a varios objetivos importantes, tales como garantizar la seguridad energética; adquirir y dominar tecnología avanzada; atraer capital significativo de socios internacionales; capacitar ingenieros y expertos en operación nuclear y gestión de seguridad; crear empleos, desarrollar industrias auxiliares y contribuir al crecimiento sostenible.



Además de la energía nuclear, el foro también compartió las experiencias de transición energética de la Unión Europea (UE).



Nguyen Van Huan, Departamento de Investigación Comercial de dicho Instituto, dijo que la UE es pionera en la transición energética sostenible, con energía renovable representando aproximadamente el 47% de la producción de electricidad en 2024, junto con un marco jurídico sólido y mecanismos de financiación verde para una transición justa y eficiente.



Basándose en la experiencia del viejo continente, los expertos presentes en la reunión recomendaron a Vietnam elaborar una estrategia de transición energética a largo plazo, mejorar las instituciones, diversificar las fuentes de energía, desarrollar una infraestructura eléctrica moderna y fortalecer la cooperación internacional.



A pesar de los numerosos desafíos relacionados con el capital, los marcos legales, los recursos humanos y el consenso social, con la atención del Partido y el Estado y la dirección decisiva del Gobierno, la implementación exitosa de los proyectos de energía nuclear, especialmente Ninh Thuan 1 y Ninh Thuan 2, contribuirá significativa a garantizar la seguridad energética nacional y promover el desarrollo sostenible en la nueva era.



Nguyen Khac Quyen, subjefe del Instituto de Investigación Estratégica y Política de Industria y Comercio, enfatizó que el foro científico tiene como objetivo crear un espacio de intercambio académico y práctico para los actores involucrados en el proceso de transición energética.



La transición energética no es responsabilidad exclusiva de una sola nación u organización, sino un requisito necesario para la cooperación global./.