Vietnam impulsa implementación de resolución sobre economía con inversión extranjera

Hanoi (VNA) - El Buró Político del Partido Comunista de Vietnam celebró hoy una conferencia nacional para estudiar, difundir e implementar la Resolución No. 10-NQ/TW, emitida el 8 de junio de 2026, con el objetivo de promover el desarrollo de la economía con inversión extranjera.

El secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, y delegados en el evento. (Fuente: VNA)



El secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, presidió el encuentro y pronunció un discurso de orientación.



La conferencia contó además con la participación del primer ministro Le Minh Hung; el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; el miembro permanente del Secretariado, Tran Cam Tu; el expresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Sinh Hung, además de altos dirigentes del Partido y del Estado, representantes de ministerios, organismos centrales y locales, asociaciones empresariales, empresas de inversión extranjera (IED) y corporaciones estatales y privadas.

El evento se realizó de forma presencial y virtual, enlazando cerca de 35 mil puntos de conexión en todo el país y congregando a casi 2,1 millones de delegados. Asimismo, fue transmitido en directo por la Televisión de Vietnam (VTV) y la Voz de Vietnam (VOV).



Como parte del programa, los asistentes visualizaron el documental “40 años de atracción de inversión extranjera” y escucharon la exposición del viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc sobre los contenidos fundamentales de la Resolución No. 10-NQ/TW, seguida de intervenciones de representantes de ministerios, organismos y autoridades locales.



La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) continuará informando sobre el desarrollo del evento./.