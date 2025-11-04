Vietnam impulsa gestión sostenible de sus Reservas de la Biosfera

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - El Comité Nacional del Programa “El Hombre y la Biosfera” (MAB) de Vietnam, en coordinación con la provincia de central de Khanh Hoa, celebró hoy la conferencia de balance de la Red de Reservas de la Biosfera Mundiales del país en 2025 y la orientación de actividades para el período 2026-2035, de conformidad con el Plan de Acción Estratégico de Hangzhou (China), recientemente aprobado por la UNESCO.

Modelo de turismo comunitario de las personas que viven en la zona de amortiguamiento de la Reserva Mundial de la Biosfera de Nghe An Occidental. Foto: VNA



El encuentro permitió a las autoridades locales y las 11 juntas de gestión de las Reservas de la Biosfera Mundiales de Vietnam intercambiar experiencias y medidas para una gestión más eficaz.



Vietnam cuenta actualmente con 11 Reservas de la Biosfera reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que abarcan una superficie total de más de 4,65 millones de hectáreas en 12 provincias y ciudades, situándose en el segundo lugar del Sudeste Asiático después de Indonesia. Entre ellas destacan Can Gio, Cat Ba, Delta del Río Rojo, Kien Giang, Cu Lao Cham-Hoi An, Cabo Ca Mau, Langbiang, Kon Ha Nung y Nui Chua.



Estas reservas, además de su reconocimiento por la UNESCO, también poseen múltiples títulos internacionales, como los otorgados por la Convención de Ramsar y la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Algunas áreas núcleo han sido designadas “Jardines del Patrimonio de la ASEAN” por su alto valor ecológico y biológico.



De acuerdo con el secretario general del Comité Nacional MAB de Vietnam, Duong Minh Lam, los ecosistemas de las reservas vietnamitas son muy diversos, de bosques y mares, hasta humedales y manglares, albergando numerosas especies raras y en peligro, como el langur de patas negras, tortugas marinas y corales.



Gracias a la dirección del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y al apoyo de los comités populares locales y del Comité Nacional de la UNESCO de Vietnam, las reservas han reforzado su papel no solo en la conservación de la biodiversidad, sino también en la promoción del desarrollo sostenible, la educación ambiental, la investigación científica y el fortalecimiento de los medios de vida de las comunidades locales.



En los últimos años, las Reservas de la Biosfera de Vietnam se han convertido en puntos de cooperación internacional en materia de conservación y desarrollo sostenible, además de destinos turísticos ecológicos atractivos tanto para visitantes nacionales como extranjeros. La concienciación pública sobre la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad ha mejorado significativamente, y se han ampliado los modelos de producción sostenible, economía circular y economía verde en las zonas de amortiguamiento.

No obstante, los cambios administrativos y los impactos del cambio climático, los desastres naturales y la contaminación ambiental han afectado parcialmente las actividades de algunas reservas.



El presidente del Comité Nacional MAB de Vietnam, Nguyen Van Hien, destacó que el Plan de Acción Estratégico de Hangzhou 2026-2035 define las Reservas de la Biosfera como “laboratorios vivos” y “plataformas de aprendizaje” para el desarrollo sostenible. Este plan establece 34 objetivos, entre ellos la conservación y restauración de ecosistemas, la respuesta al cambio climático, la gestión sostenible de los recursos y la promoción de la igualdad de género y la participación comunitaria.



Vietnam, señaló, incorporará de manera activa los objetivos del plan en sus estrategias nacionales, con el propósito de fortalecer el papel del país en la Red mundial de Reservas de Biosfera y contribuir al objetivo de “Vivir en armonía con la naturaleza”.



Por su parte, un representante del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente subrayó la necesidad de que las localidades con Reservas de la Biosfera impulsen programas de evaluación ambiental, aumenten la comunicación y movilicen la participación de la población y las empresas en la conservación de la biodiversidad y en la creación de medios de vida sostenibles.



Asimismo, exhortó a promover la investigación científica, las iniciativas de protección ambiental y las medidas de adaptación al cambio climático, así como a diversificar las fuentes de financiamiento para mejorar la gestión de las reservas.



Con esfuerzos conjuntos y acciones concretas, Vietnam no solo reafirmará su compromiso con la comunidad internacional en la gestión eficaz de las Reservas de la Biosfera, sino que también aportará beneficios tangibles al desarrollo sostenible y al bienestar de su población. /.