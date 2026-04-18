Vietnam impulsa formación profesional inclusiva para personas con discapacidad

Ante las barreras en el acceso al empleo, en Vietnam se están implementando diversos modelos de formación profesional adaptados a las personas con discapacidad, contribuyendo a generar medios de vida sostenibles y promover la inclusión social.



El 4 de agosto de 2025, el Desfile de Moda para Personas con Discapacidad de Vietnam 2025 (VDFS), con el lema "La forma de la voluntad", se inauguró oficialmente en el Museo de Bellas Artes. Foto: VNA



En la Escuela Secundaria Básica Xa Dan en Hanoi, un modelo de enseñanza para la confección de flores de tela a partir de materiales reciclados abre oportunidades prácticas para estudiantes con discapacidad auditiva. Bajo la guía del Centro de Formación Profesional VAIDE, los alumnos aprenden técnicas de corte, moldeado y ensamblaje de pétalos, completando productos mediante un proceso formativo de 90 días centrado en la práctica.



Además de desarrollar habilidades artesanales, el curso fortalece competencias laborales, la perseverancia, la creatividad y la confianza. La escuela dispone de docentes que utilizan lenguaje de señas durante todo el proceso, facilitando la comprensión de cada etapa. Con una orientación adecuada, los estudiantes pueden crear productos con valor comercial y avanzar hacia ingresos estables.



Según la directora de la escuela, Luong Thu Hoa, la formación profesional temprana resulta clave para que los estudiantes con discapacidad auditiva se integren con mayor autonomía tras graduarse. En el último año académico, el centro desplegó diversas actividades formativas, como cuidado de la piel, manualidades, preparación de bebidas, tecnología de la información y robótica. En el futuro, prevé ampliar la escala de formación e incorporar el nivel de bachillerato.



Por su parte, Trieu Thi Hoa, directora del Centro VAIDE, destacó que la elaboración de flores artesanales es adecuada para este grupo, al requerir principalmente destreza manual. Productos elaborados por los alumnos ya se utilizan en conferencias y eventos, y han recibido pedidos de distintas entidades.



Paralelamente, se desarrollan nuevos modelos formativos para ampliar oportunidades laborales. El proyecto “Lavado capilar terapéutico: una nueva oportunidad laboral para personas con discapacidad visual”, implementado por la Asociación de Ciegos de Hanoi entre octubre de 2025 y marzo de 2026 con financiamiento del Fondo Abilis de Finlandia, brindó capacitación especializada a 20 participantes.

Nguyen Thi Hoa, propietaria de un taller de confección en la provincia de Ninh Binh, es una persona con discapacidad. A lo largo de décadas de funcionamiento, su taller ha capacitado a miles de trabajadores de la confección, incluyendo aproximadamente 500 personas con discapacidad. Foto: VNA

Además de la formación técnica, recibieron instrucción en comunicación, atención al cliente y aplicación de inteligencia artificial en la promoción de servicios. Tras la capacitación, el 100% de los participantes se graduó y varios iniciaron negocios propios.



Dinh Viet Anh, vicepresidente de la Asociación de Ciegos de Vietnam, afirmó que el proyecto no solo genera empleo, sino que también contribuye a cambiar la mentalidad, y fortalecer la confianza de las personas con discapacidad visual para dominar técnicas y servicios. Se prevé que este modelo sea replicado en el futuro.



Expertos señalaron que, para mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad, es necesario diversificar las profesiones, orientándose hacia sectores con alta demanda como tecnología de la información, atención al cliente y asesoría. Asimismo, se requiere fortalecer las habilidades blandas, aplicar inteligencia artificial para reducir barreras y desarrollar canales formales de conexión laboral.



En 2025, la Asociación de Apoyo a las Personas con Discapacidad de Vietnam capacitó a 645 personas con un presupuesto superior a 3,6 mil millones de VND (138.000 USD), de las cuales alrededor del 70% obtuvo empleo. También organizó cursos de comercio electrónico para más de 300 participantes, brindando apoyo inicial para la generación de ingresos.



Además, la asociación facilitó capital a 755 personas con discapacidad y sus familias, con más de 9,7 mil millones de VND (370.000 USD), y apoyó con ganado y cultivos a 2.485 hogares, contribuyendo al desarrollo productivo y la mejora de las condiciones de vida.



En el contexto de la transformación digital, estos modelos amplían de manera práctica y sostenible las oportunidades para que las personas con discapacidad participen en el mercado laboral, alcancen autonomía y afiancen su papel en la sociedad./.