Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung firmó la Decisión No. 2836/QD-TTg, aprobando el Programa Nacional de Acción sobre Registro y Estadísticas de Registro Civil para el período 2026-2030, con la meta de que todos los asuntos de registro civil se gestionen de manera electrónica, creando expedientes digitales individuales para cada ciudadano.

Vietnam impulsa expedientes electrónicos de registro civil para toda la población (Foto: VNA)

El programa busca mejorar la precisión y rapidez en los registros de nacimiento y defunción, especialmente en zonas remotas y para grupos vulnerables. Los datos estarán actualizados, completos y conectados, facilitando su uso por autoridades y garantizando el acceso a la información de ciudadanos y organizaciones.

Para 2030, se proyecta que el 98,5% de los nacimientos se registren a tiempo, y que el registro dentro del primer año alcance el 99%. Además, todos los ciudadanos nacidos antes del 1 de enero de 2016 y que aún viven contarán con certificados de nacimiento electrónicos válidos, asegurando cobertura completa. En cuanto a las defunciones, se espera una tasa de registro oportuno del 90%, llegando al 95% dentro del primer año y al 100% en casos ocurridos en centros de salud.

Los casos de divorcio se sincronizarán directamente desde los tribunales con la base de datos electrónica, con la meta de actualizar el 95% de los casos previos al 31 de diciembre de 2025.

El programa incluye siete áreas clave: creación de un Comité Nacional de Coordinación, modernización de infraestructura y procesos, actualización del marco legal, formación del personal, campañas de comunicación, fortalecimiento de capacidades del personal sanitario y recopilación de estadísticas fiables y oportunas.

Se espera que esta iniciativa impulse la transformación digital del registro civil, garantice los derechos legales de los ciudadanos y mejore la eficiencia de las estadísticas a nivel nacional./.