Noticieros
Vietnam impulsa expedientes electrónicos de registro civil para toda la población
Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung firmó la Decisión No. 2836/QD-TTg, aprobando el Programa Nacional de Acción sobre Registro y Estadísticas de Registro Civil para el período 2026-2030, con la meta de que todos los asuntos de registro civil se gestionen de manera electrónica, creando expedientes digitales individuales para cada ciudadano.
El programa busca mejorar la precisión y rapidez en los registros de nacimiento y defunción, especialmente en zonas remotas y para grupos vulnerables. Los datos estarán actualizados, completos y conectados, facilitando su uso por autoridades y garantizando el acceso a la información de ciudadanos y organizaciones.
Para 2030, se proyecta que el 98,5% de los nacimientos se registren a tiempo, y que el registro dentro del primer año alcance el 99%. Además, todos los ciudadanos nacidos antes del 1 de enero de 2016 y que aún viven contarán con certificados de nacimiento electrónicos válidos, asegurando cobertura completa. En cuanto a las defunciones, se espera una tasa de registro oportuno del 90%, llegando al 95% dentro del primer año y al 100% en casos ocurridos en centros de salud.
Los casos de divorcio se sincronizarán directamente desde los tribunales con la base de datos electrónica, con la meta de actualizar el 95% de los casos previos al 31 de diciembre de 2025.
El programa incluye siete áreas clave: creación de un Comité Nacional de Coordinación, modernización de infraestructura y procesos, actualización del marco legal, formación del personal, campañas de comunicación, fortalecimiento de capacidades del personal sanitario y recopilación de estadísticas fiables y oportunas.
Se espera que esta iniciativa impulse la transformación digital del registro civil, garantice los derechos legales de los ciudadanos y mejore la eficiencia de las estadísticas a nivel nacional./.