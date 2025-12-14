Vietnam impulsa expansión de vehículos híbridos con incentivos fiscales

Hanoi (VNA)- El período 2026-2030 marcará una etapa de fuerte expansión de los vehículos híbridos en Vietnam, lo que no solo supone una señal positiva para la industria automotriz, sino que también contribuye de manera significativa a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al desarrollo sostenible y al impulso de la tendencia de los “vehículos verdes” que el país viene promoviendo, según los expertos.

La Ley de Impuesto Especial al Consumo (enmendada), aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de junio de 2025, amplía los incentivos fiscales a los vehículos híbridos autorrecargables (HEV), que combinan un motor de combustión interna (gasolina) con un motor eléctrico para su funcionamiento.

En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2026, los vehículos HEV estarán sujetos a un impuesto especial al consumo equivalente al 70% del aplicado a los automóviles de gasolina o diésel de igual cilindrada, un beneficio que anteriormente se reservaba exclusivamente a los PHEV (híbridos enchufables). Esta nueva política es valorada como un motor clave para acercar los vehículos híbridos a la mayoría de los consumidores.

Los cálculos muestran un impacto significativo del incentivo fiscal sobre el precio de venta. En concreto, un modelo con un precio de importación de 500 millones de dongs (un dólar equivale a 26 mil dongs), que actualmente está sujeto a un impuesto especial al consumo del 45% para vehículos con una cilindrada inferior a 2.000 cc (unos 225 millones de dongs), más un 10% del impuesto al valor agregado (IVA), eleva su precio final hasta 796,5 millones de dongs.

Con la entrada en vigor de la nueva política, el impuesto especial al consumo se reducirá a 157,5 millones de dongs y el IVA disminuirá en consecuencia, situando el precio total en 723,25 millones de dongs. De este modo, el comprador ahorra 73,25 millones de dongs sin afectar el margen de beneficio del fabricante.

La reducción de precios no solo incentiva la compra de automóviles, sino que también impulsa la transición hacia medios de transporte verdes. Los vehículos híbridos, gracias a su eficiencia en el consumo de combustible y a la reducción de las emisiones de CO₂, son considerados cada vez más como una solución adecuada en el contexto de los esfuerzos de Vietnam por promover el desarrollo sostenible, reducir la contaminación y avanzar hacia la neutralidad de carbono.

Junto con los incentivos políticos, las empresas automotrices están acelerando las inversiones para anticiparse a la fuerte demanda de híbridos prevista a partir de 2026. Toyota y Honda, dos marcas que cuentan con las gamas de vehículos híbridos más amplias de la región, han confirmado planes para intensificar el ensamblaje de este tipo de automóviles en el país.

Además de las compañías que invierten en producción y ensamblaje local, el mercado automotor vietnamita cuenta con numerosas marcas que importan y distribuyen sus productos, como Hyundai, Kia, Haval, BYD y Suzuki, lo que refleja la confianza en las perspectivas de desarrollo del mercado híbrido en Vietnam.

Con una reducción significativa del costo de propiedad gracias a los beneficios fiscales, sumada a la eficiencia de combustible y a una tecnología cada vez más madura, los vehículos híbridos se consolidan como una atractiva opción intermedia entre los automóviles de combustión tradicional y los vehículos totalmente eléctricos./.