Vietnam impulsa eólica marina e hidrógeno verde sostenible

El sistema de turbinas eólicas marinas de Tan Thuan. Foto: Le Minh/VNP

Con la orientación de la Resolución 70-NQ/TW del Buró Político sobre la garantía de la seguridad energética nacional hasta 2030, con visión hacia 2045, las energías renovables y nuevas fuentes energéticas como la solar, la eólica marina y el hidrógeno verde cuentan con bases favorables para su desarrollo en Vietnam.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el doctor Du Van Toan, del Instituto de Meteorología, Hidrología, Medio Ambiente y Mar del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, señaló que Vietnam aspira a desarrollar 6.000 MW de energía eólica marina para 2030, 15.000 MW para 2035 y 139.000 MW para 2050, equivalentes a alrededor del 20-25% de la capacidad total de generación eléctrica nacional.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Electricidad modificada, las dificultades relacionadas con las licencias para estudios de proyectos eólicos marinos han comenzado a resolverse gradualmente.

Las autoridades ya autorizaron un importante proyecto piloto en la región centro-sur impulsado por el Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam), así como otro proyecto en el Golfo de Tonkín, en los archipiélagos de Long Chau y Bach Long Vi, desarrollado por el Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN).

Recientemente, también se concedió permiso a la Corporación de Servicios Técnicos Petroleros de Vietnam (PTSC), filial de Petrovietnam, para evaluar el potencial eólico y las condiciones técnicas de un proyecto destinado a exportar electricidad eólica marina a Malasia y Singapur desde la zona de la provincia de Binh Thuan.

Además, las empresas Pacifico Energy, de Estados Unidos, y Sumitomo, de Japón, recibieron autorizaciones para realizar estudios, lo que demuestra que Vietnam comienza a establecer un marco jurídico y técnico para este sector.

Actualmente, el país opera cerca de 1.500 MW de energía eólica costera en el delta del Mekong mediante tecnología de cimentación monopile, considerada una base técnica para expandir proyectos marinos situados a más de seis millas náuticas de la costa.

No obstante, según el doctor Du Van Toan, el sistema legal relacionado con la energía eólica marina aún no está completamente desarrollado, mientras que los procedimientos de licencias ambientales, estudios y conexión a la red siguen superpuestos entre distintos ministerios y organismos.

Otro aspecto clave es el mecanismo tarifario. De acuerdo con cálculos del Instituto de Meteorología, Hidrología, Medio Ambiente y Mares, el precio de la electricidad eólica marina debería situarse entre 12 y 15 centavos de dólar por kWh para garantizar la rentabilidad de las inversiones. Vietnam necesita establecer nuevas políticas tarifarias que armonicen los intereses del Estado y de las empresas.

El especialista consideró que el modelo de parques eólicos marinos integrados con producción de hidrógeno verde representa una solución adecuada para Vietnam. Cuando exista excedente de electricidad no absorbido por la red, las empresas podrían utilizarlo para producir hidrógeno verde mediante electrólisis del agua de mar, optimizando así la eficiencia de las inversiones y reduciendo el desperdicio energético.

Actualmente, el hidrógeno verde ya se emplea en el transporte, los servicios portuarios y embarcaciones costeras en diversos países. Asimismo, los modelos de “islas energéticas eólicas” en Dinamarca y Países Bajos, con capacidades de entre 10 y 28 GW, integran producción de hidrógeno verde y conexiones eléctricas transfronterizas con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono.

El doctor Du Van Toan afirmó que la inclusión de disposiciones relacionadas con el hidrógeno verde en el proyecto de Ley del Petróleo (modificada) creará una base jurídica importante para que Vietnam desarrolle nuevas cadenas de valor energético y avance hacia la meta de emisiones netas cero para 2050./.