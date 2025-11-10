Vietnam impulsa en la UNESCO iniciativa cultural vinculada con el desarrollo sostenible

París (VNA)– La UNESCO ha aprobado por consenso una resolución propuesta por Vietnam para proclamar la “Década internacional de la Cultura para el desarrollo sostenible”, la primera iniciativa de este tipo en casi 40 años que vincula explícitamente la cultura con la sostenibilidad a nivel global.

La delegación vietnamita en el 43.º período de sesiones de la Conferencia General de la UNESCO. (Foto: VNA)



La resolución, copatrocinada por 71 países y adoptada durante el 43.º período de sesiones de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Samarcanda, Uzbekistán, destaca el papel fundamental de la cultura como base de la identidad, recurso para la innovación y pilar del desarrollo sostenible.



En declaraciones a la prensa, el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam Ngo Le Van explicó que la iniciativa fue altamente valorada por la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, y los Estados miembros por su alineación con la estrategia de la organización.



La propuesta realza el papel pionero de la UNESCO en la consolidación de la cultura como un pilar independiente que contribuye al desarrollo sostenible en cada nación y a nivel global, afirmó el viceministro.

La resolución insta a las Naciones Unidas a lanzar esta Década internacional con el objetivo de generar un cambio fundamental en la percepción sobre el rol de la cultura y promover acciones a todos los niveles. Se busca movilizar recursos, aumentar las inversiones en educación patrimonial, industrias culturales y economía creativa vinculada a medios de vida sostenibles, y fortalecer el acceso equitativo a la cultura y el diálogo intercultural.



Próximamente, Vietnam y los países copatrocinadores presentarán la resolución a la Asamblea General de la ONU para su consideración y adopción formal, con el objetivo de lanzar la Década internacional para el período 2027-2036. La UNESCO sería la organización encargada de su implementación, en coordinación con otras agencias del sistema de la ONU.



El viceministro Ngo Le Van evaluó esta iniciativa como un paso concreto que contribuye a implementar la política del Partido y el Estado de Vietnam de priorizar la cultura, la diplomacia cultural y la integración internacional en el nuevo contexto. Subrayó que la iniciativa se basa en la sólida base de la política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de Vietnam, reflejando la integración amplia del país por el interés común de la comunidad internacional.



En un reconocimiento adicional al creciente prestigio internacional de Vietnam, los Estados miembros reelegieron al país como vicepresidente de la 43.ª Conferencia General de la UNESCO.



Se trata de la segunda vez consecutiva que Vietnam ocupa este cargo, lo que refleja la creciente posición, prestigio y capacidad de contribución del país en las instituciones multilaterales globales.



Con esta responsabilidad, Hanoi participa simultáneamente en seis mecanismos directivos clave de la UNESCO, incluyendo la vicepresidencia y membresía en los comités intergubernamentales de las Convenciones de 2003 y 2005 sobre patrimonio cultural inmaterial y diversidad de expresiones culturales, respectivamente, y la membresía en el Comité del Patrimonio Mundial.



Ngo Le Van destacó que la correcta política exterior, los logros socioeconómicos y las contribuciones activas de Vietnam en la UNESCO han sido fundamentales para ganarse la confianza y el apoyo de otros países, consolidando el papel de la nación indochina como un socio activo y responsable en la escena internacional./.