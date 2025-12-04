Vietnam impulsa el desarrollo de IA centrada en las personas

Hanoi (VNA)- El seminario "Fronteras Globales: Ética y Seguridad de la IA para la Humanidad", celebrado en Hanoi el 2 de diciembre, inauguró una serie de talleres "Ciencia para la Vida", como parte de la Semana de Ciencia y Tecnología VinFuture 2025.

Luu Anh Tuan, director ejecutivo del Centro de Investigación de Inteligencia Artificial de la Universidad VinUni. (Foto: VNA)

El evento reunió a científicos, legisladores e inventores para debatir sobre el desarrollo responsable de la IA, con un enfoque en valores centrados en el ser humano. Los participantes exploraron las aplicaciones prácticas de los marcos éticos, la garantía de la transparencia y la supervisión humana en la IA, y la promoción de la cooperación internacional para fortalecer la gobernanza global de la IA.

En su intervención en el seminario, el viceministro de Ciencia y Tecnología, Bui The Duy, destacó el rápido desarrollo de la IA en Vietnam en los últimos años y reveló que se anunciará una Estrategia de IA actualizada y una ley de IA para finales de 2025.

Enfatizó que estas no solo proporcionarán un marco legal, sino que también servirán como una visión nacional, posicionando la IA como la infraestructura intelectual de Vietnam para promover el bienestar social, el desarrollo sostenible y mejorar la competitividad del país. Vietnam también ha desarrollado un centro nacional de supercomputación de IA, un ecosistema de datos abiertos y una infraestructura nacional de IA. El país aspira a la autosuficiencia a la vez que avanza rápidamente en la integración integral de la IA, convirtiéndola en un "asistente inteligente" universal para todos los ciudadanos, impulsando la productividad social y ampliando el acceso al conocimiento.

Vietnam está comprometido con el desarrollo de la tecnología de IA basada en una filosofía abierta: estándares abiertos, datos abiertos y código abierto, afirmó Duy, enfatizando que la "apertura" permite al país acceder al conocimiento global y dominar la tecnología, además de garantizar la seguridad y la transparencia en las aplicaciones de IA.

Para que la IA prospere, el mercado nacional debe ser lo suficientemente grande, afirmó Duy, añadiendo que sin aplicaciones, no hay mercado y las empresas vietnamitas de IA no pueden desarrollarse.

El Gobierno promoverá la adopción de la IA en todos los sectores y organismos estatales, mientras que el Fondo Nacional de Innovación Tecnológica (FNITI) asignará entre el 30% y el 40% de sus recursos, incluyendo bonos de IA para pequeñas y medianas empresas (pymes), para ayudar a convertir a Vietnam en una verdadera incubadora de empresas sólidas de IA, añadió.

Con 100 millones de ciudadanos jóvenes, dinámicos y expertos en tecnología, Vietnam es tanto un gran mercado como un centro para nuevos productos de IA. Gracias a sus 11 grupos tecnológicos estratégicos, infraestructura informática, datos de alta calidad, empresas digitales "Make in Vietnam" y una ambiciosa comunidad de startups e investigación, el país está bien posicionado para avanzar con rapidez y fuerza en la era de la IA, afirmó.

Sin embargo, la IA también plantea desafíos en materia de ética, empleo y confianza social, señaló, enfatizando que Vietnam está desarrollando la IA con un enfoque en la velocidad, la seguridad y la humanidad, donde la IA apoya a los humanos, pero estos siguen siendo los que toman las decisiones finales.

Según el funcionario, Vietnam emitirá un código nacional de ética de la IA, una estrategia actualizada de IA y una Ley de IA, guiados por principios clave: gestión basada en riesgos; transparencia y rendición de cuentas; desarrollo centrado en el ser humano; promoción de la IA nacional; la IA como motor de un crecimiento rápido y sostenible; y protección de la soberanía digital nacional a través de datos, infraestructura y tecnología de IA.

Compartiendo su perspectiva, Luu Anh Tuan, director ejecutivo del Centro de Investigación de Inteligencia Artificial de la Universidad VinUni, señaló que, a pesar de ser un país recién llegado, Vietnam tiene la oportunidad de aprovechar las tecnologías más avanzadas del mundo.

Subrayó la necesidad de que Vietnam construya un repositorio de datos limpio y completo que abarque todos los sectores y contextos vietnamitas, incluyendo dialectos étnicos, y mecanismos éticos para prevenir la desinformación y las noticias falsas.

Vietnam debe garantizar la soberanía de la IA adoptando un enfoque de código abierto, con una guía gubernamental clara, afirmó. Añadió que se necesita un marco ético nacional de IA, que incluya instrucciones detalladas para implementar grandes modelos de lenguaje y agencias independientes que los verifiquen y supervisen, en lugar de permitir una autonomía completa.

Subrayó que construir la infraestructura de IA de Vietnam requiere una gestión coordinada por parte del Estado, las empresas y la ciudadanía.

El profesor Yoshua Bengio, co-ganador del Premio Turing 2018, afirmó que el mayor desafío actual no es la capacidad de la IA, sino la limitada capacidad de la sociedad para predecir los comportamientos que surgen de modelos complejos. Advirtió que los modelos a gran escala, si no se controlan adecuadamente, podrían optimizarse de manera que los humanos pierdan el control sobre la tecnología que crearon.

El profesor Geoffrey Hinton, apodado el "padre de la IA" y Premio Nobel de Física 2024, señaló que el "aprendizaje profundo" está entrando en una etapa en la que los modelos exhiben comportamientos complejos que escapan a la explicación humana. Esto convierte los riesgos éticos y de seguridad en un problema real, no hipotético. La IA no es solo una herramienta, sino que puede actuar como un "agente", lo que convierte la supervisión humana en un principio fundamental.

Mientras tanto, Vinton Cerf, el "padre de Internet", afirmó que, con la IA, continuar con un enfoque de "avanzar rápido, regular después" podría suponer riesgos mucho mayores para la sociedad./.