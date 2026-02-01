Vietnam impulsa economía de baja altitud con desarrollo de UAV

Hanoi (VNA)- Para 2035 el mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en Vietnam podría alcanzar un valor de 10 mil millones de dólares y generar alrededor de un millón de empleos, lo que abre un amplio margen para que las empresas tecnológicas nacionales participen en la investigación y la producción, según la Alianza de Economía de Baja Altitud del país.

Recientemente, el Departamento de Ciencia y Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, en coordinación con la Junta Administrativa del Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh (SHTP) y varias empresas tecnológicas —entre ellas Saolatek, Realtime Robotics y su socio, la empresa de tecnología Di Dong Viet—, puso en marcha un programa piloto de reparto de mercancías mediante UAV dentro del perímetro del SHTP.

Pruebas de servicios de entrega mediante vehículos aéreos no tripulados en el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh (Fuente: VGP)

Aunque se trata de una prueba para evaluar la aplicación de UAV en entregas de corta distancia, la iniciativa marca un primer paso para introducir esta tecnología en la vida cotidiana de Ciudad Ho Chi Minh. A partir de los resultados iniciales, las entidades participantes esperan ampliar el alcance de vuelo a trayectos más largos, como la ruta desde Can Gio hasta Vung Tau, con el fin de atender las necesidades logísticas en un entorno urbano en expansión.

Tran Anh Tuan, director de la empresa Saolatek, señaló que la compañía considera esta fase experimental como una oportunidad para aportar datos y experiencias prácticas, contribuyendo así a que las autoridades dispongan de bases más sólidas para elaborar y perfeccionar el marco jurídico de los UAV civiles en el futuro.

En los últimos años, diversas entidades también han llevado a cabo pruebas de aplicación de UAV en la vida real. A finales de diciembre de 2025, el Hospital General Duc Giang (Hanoi) y la Corporación de Correos de Vietnam (Vietnam Post) realizaron un proyecto piloto para el transporte de muestras biológicas, medicamentos y suministros médicos mediante UAV en un radio aproximado de 10 kilómetros.

Según dirigentes de Vietnam Post, esta tecnología abre la posibilidad de crear nuevos servicios y acortar los tiempos de transporte en un contexto de tráfico urbano cada vez más congestionado.

En situaciones de emergencia, los UAV también han demostrado una gran flexibilidad. Durante las inundaciones de octubre y noviembre de 2025 en las regiones del Centro y Altiplanicie Occidental (Tay Nguyen), Viettel desplegó cerca de 300 vuelos de UAV para el transporte de mercancías, así como para labores de socorro y abastecimiento a la población afectada.

Ante este amplio potencial, numerosas empresas vietnamitas han invertido de forma sistemática en el sector. A finales de noviembre de 2025, la empresa Gremsy inició la construcción de una planta en el SHTP con una inversión inicial de unos 21,15 millones de dólares. Actualmente, Gremsy exporta sus productos a 83 países, con América del Norte como principal mercado, que aporta más del 50% de sus ingresos, y se propone integrarse de manera más profunda en la cadena nacional de producción de UAV.

Asimismo, el ecosistema de UAV del SHTP cuenta con la presencia de Saolatek —empresa surgida del Vivero de Empresas de Alta Tecnología— y la participación de grandes grupos como CT Group, FPT y Viettel. Con una capacidad tecnológica y de inversión cada vez más sólida, se espera que los UAV se conviertan en un motor clave para abrir nuevos espacios de la economía de baja altitud y promover un crecimiento sostenible en los próximos años./.