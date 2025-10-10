Vietnam impulsa desarrollo empresarial hacia era de prosperidad

Hanoi (VNA) Se espera que las empresas y los empresarios vietnamitas logren un fuerte avance, impulsando al país hacia un desarrollo rápido y sostenible, y conduciéndolo a una nueva era de riqueza, civilización, prosperidad y felicidad, reiteró hoy el primer ministro Pham Minh Chinh.

El primer ministro Pham Minh Chinh habla en el evento. (Fuente: VNA)

Durante una reunión entre el jefe de Gobierno y representantes empresariales organizada en Hanoi en ocasión del “Día del Empresario Vietnamita” (13 de octubre), el premier felicitó y valoró altamente a las empresas y empresarios nacionales por su continuo crecimiento, haciendo importantes contribuciones al desarrollo socioeconómico del país, especialmente acompañando siempre a la nación, al país y a al pueblo en tiempos difíciles.



El dirigente enfatizó el compromiso del Gobierno con la integridad, la creación, la acción y el servicio a las empresas y los empresarios; al mismo tiempo, les pidió promover el espíritu de gran unidad nacional y solidaridad internacional, y acompañar a la nación en el camino de desarrollo.



Las empresas deben ser pioneros y ejemplares en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, pasando directamente al desarrollo de tecnologías fundamentales, creando un movimiento y una tendencia de innovación entre toda la población, como contribución a construir una nación digital, dijo.



Asimismo, formuló votos porque tomen vanguardia en la producción y los negocios legales, y brinden aportes a construir un Estado socialista de derecho del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

También urgió a liderar la implementación de la Resolución 68 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo económico privado, como contribución a la construcción de una economía de mercado con orientación socialista, bajo el liderazgo del Partido, la gestión del Estado y el dominio del pueblo.



En los últimos tiempos, el Partido y el Estado han seguido prestando atención al desarrollo de las empresas y empresarios vietnamitas, especialmente la emisión de la Resolución 68-NQ/TW.



En los primeros nueve meses de 2025, el número de nuevas empresas establecidas y recuperadas alcanzó más de 231 mil, un aumento del 26,4% respecto al mismo período. Hasta el 5 de este presente mes, el país cuenta con alrededor de un millón de entidades activas.



Las empresas y empresarios vietnamitas han contribuido activamente al desarrollo socioeconómico del país, sobre todo estabilizar la macroeconomía, promover el crecimiento y asegurar los equilibrios económicos principales.



Gracias a sus contribuciones, el crecimiento del Producto Interno Bruto de Vietnam llegó a 7,84% en los primeros nueve meses de 2025, mientras el valor de las exportaciones e importaciones fue de 680 mil 660 millones de dólares, un aumento interanual de 17,3%, entre otros aspectos.



En la reunión, Pham Minh Chinh y los viceprimeros ministros entregaron distinciones del Partido, Estado, Gobierno y Primer Ministro a empresarios y empresas destacados con logros sobresalientes./.