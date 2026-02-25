Vietnam impulsa cooperación en materia educación con naciones de Asia-Pacífico

Nguyen Thu Thuy, jefa del Departamento de cooperación internacional, pronuncia un discurso (Fuente: VNA)

La Conferencia y Exposición Internacional de Educación Asia-Pacífico (APAIE) 2026 se inauguró recientemente en Hong Kong (China), reuniendo a cerca de tres mil líderes académicos de 70 países y territorios.



Vietnam participa activamente en el evento con una delegación encabezada por Nguyen Thu Thuy, jefa del Departamento de cooperación internacional, del Ministerio de Educación y Formación, junto a representantes de 17 universidades, con el objetivo de promover la cooperación internacional.

El presidente de APAIE, Venky Shankararaman, destacó la amplia presencia vietnamita y el creciente interés regional por fortalecer vínculos con sus instituciones. Asimismo, propuso organizar talleres en Vietnam para impulsar la internacionalización universitaria y elogió la calidad y el desempeño de los estudiantes del país indochino.



Nguyen Thu Thuy afirmó que APAIE 2026 tiene una importancia estratégica, en un momento en que el sistema universitario vietnamita ha alcanzado un notable nivel de madurez y está preparado para ampliar su cooperación regional y global. La delegación vietnamita centrará sus esfuerzos en fortalecer conexiones, consolidar vínculos tradicionales y generar más oportunidades para alumnos, docentes e investigadores, especialmente en Asia-Pacífico. Con 2,2 millones de estudiantes en el país y unos 200 mil en el extranjero, Vietnam aspira a atraer socios internacionales, promover más de 500 programas conjuntos y posicionarse como un nuevo polo regional de educación superior con estándares internacionales. La funcionaria informó que el Ministerio de Educación y Formación de Vietnam impulsa la ampliación de programas de formación conjunta, especialmente en áreas prioritarias como inteligencia artificial, semiconductores, energía verde, biotecnología y ferrocarril de alta velocidad. Estas disciplinas forman parte de la estrategia nacional en la nueva etapa de desarrollo. El Ministerio promueve el intercambio de créditos, el reconocimiento mutuo de títulos y condiciones más favorables para la movilidad laboral transfronteriza. Asimismo, destacó la cercanía geográfica y afinidad cultural entre Vietnam y Hong Kong (China), lo que facilita intercambios académicos e investigación conjunta, además de atraer expertos y académicos internacionales hacia Vietnam.



Al margen del evento, Nguyen Thu Thuy sostuvo una reunión de trabajo con la titular de Educación de Hong Kong, Choi Yuk-lin, para analizar la situación actual y promover la cooperación en educación superior entre ambas partes.



La ponencia de Nguyen Thu Thuy, centrada en la actualización de las políticas vietnamitas de educación internacional, despertó amplio interés entre los asistentes. APAIE 2026 se extenderá hasta el 27 de febrero./.