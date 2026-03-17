Noticieros
Vietnam impulsa cooperación con Fundación Eisenhower
Vietnam está dispuesto a coordinarse estrechamente con la Fundación Eisenhower de Estados Unidos y los socios relevantes, afirmó el primer ministro Pham Minh Chinh al recibir hoy en Hanoi a una delegación de la institución, encabezada por Christine Todd Whitman.
En la recepción, el jefe de Gobierno valoró los nexos entre Vietnam y Estados Unidos como un modelo en las relaciones internacionales. Afirmó que Hanoi desea continuar implementando la Asociación Estratégica Integral con Washington de manera cada vez más sustancial y profunda, sobre la base del respeto mutuo a la independencia, la soberanía, la integridad territorial y el sistema político de cada uno.
Saludó la importancia concedida por Estados Unidos a los lazos bilaterales y su apoyo a un Vietnam “fuerte, independiente, resiliente y próspero”.
Indicó que, en los últimos tiempos, las relaciones entre ambos países han seguido desarrollándose de manera sólida y completa, logrando muchos resultados positivos, en los cuales la cooperación en ciencia-tecnología y educación-formación constituyen pilares fundamentales.
Asimismo, valoró las contribuciones de la Fundación Eisenhower y el apoyo de Estados Unidos a Vietnam en el ámbito de la educación y formación a través de programas de becas prestigiosos como los de Eisenhower.
Ante la realidad de que Vietnam cuenta actualmente con unos 25.000 estudiantes en Estados Unidos —la cifra más alta de la región del Sudeste Asiático—, el premier propuso que ambas partes continúen fortaleciendo la cooperación en educación y formación con enfoques nuevos y más innovadores, contribuyendo al desarrollo de recursos humanos de alta calidad, especialmente en sectores emergentes.
Sugirió que la organización apoye las relaciones con Vietnam en beneficio de ambos pueblos y para la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y en el mundo. Asimismo, propuso que Estados Unidos retire pronto al país indochino de la lista de control de exportaciones estratégicas (D1-D3) y reconozca su estatus de economía de mercado.