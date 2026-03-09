Vietnam impulsa cooperación con empresas estadounidenses para atraer flujos de capital internacional

Hanoi (VNA) – El viceministro de Finanzas de Vietnam, Nguyen Duc Chi, sostuvo recientemente una reunión de trabajo con Joseph Davidsohn, presidente ejecutivo de la empresa ClearOne, especializada en infraestructura y soluciones de tecnología financiera, y con Vu Tu Thanh, director ejecutivo adjunto del Consejo Empresarial Estados Unidos–ASEAN (USABC), con el objetivo de intercambiar sobre oportunidades de cooperación para desarrollar el mercado financiero y atraer capital internacional a la nación indochina.

El primer ministro Pham Minh Chinh se reunió con representantes de empresas estadounidenses que invierten y operan en Vietnam. Foto: VNA.

Durante el encuentro, Duc Chi valoró el papel de USABC en la promoción de la cooperación económica, comercial y de inversión entre Vietnam y Estados Unidos, así como con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en los últimos años.

Según el viceministro, numerosas iniciativas y actividades del Consejo y de las empresas estadounidenses han contribuido a apoyar a los organismos de gestión de Vietnam, incluido el Ministerio de Finanzas, en el perfeccionamiento de políticas, la promoción del comercio y la inversión y el fortalecimiento de la conexión entre las comunidades empresariales de ambas partes.

El viceministro expresó además su deseo de seguir recibiendo el acompañamiento de USABC y de sus empresas miembros en el proceso de desarrollo del mercado financiero vietnamita. Con sus fortalezas en tecnología y experiencia internacional, las empresas estadounidenses pueden contribuir de manera activa a la modernización de la infraestructura financiera y al desarrollo de soluciones tecnológicas para el mercado de capitales, creando así una base para atraer flujos de inversión a largo plazo.

En la reunión, Joseph Davidsohn señaló que la comunidad empresarial y los inversionistas internacionales siguen de cerca los avances de Vietnam en su proceso de desarrollo económico e integración internacional. A su juicio, el país se encuentra ante una etapa prometedora con importantes hitos de desarrollo en los próximos años, entre ellos el objetivo de elevar la categoría de su mercado bursátil al nivel de mercado emergente.

El empresario también apreció la posición geoestratégica y geoeconómica de Vietnam, que le otorga ventajas significativas en la región. Como puerta de entrada al mercado de la ASEAN, el país tiene potencial para convertirse en un destino atractivo para los inversionistas internacionales.

Por su parte, Vu Tu Thanh indicó que los inversionistas internacionales valoran especialmente los mercados con marcos legales claros, sistemas operativos estables e infraestructura financiera moderna. En este sentido, fortalecer la cooperación entre los organismos reguladores y las organizaciones de inversión internacionales puede contribuir a impulsar las reformas del mercado conforme a las prácticas internacionales y, al mismo tiempo, reforzar la confianza de los inversionistas institucionales al considerar ampliar sus operaciones en Vietnam.

Vietnam se ha fijado objetivos de desarrollo ambiciosos con miras a 2030 y visión hacia 2045, al tiempo que continúa perfeccionando su marco jurídico y su entorno de inversión de acuerdo con estándares internacionales.

El viceministro Nguyen Duc Chi reiteró que el Ministerio de Finanzas siempre da la bienvenida a las iniciativas de cooperación de la comunidad empresarial internacional para desarrollar el mercado financiero vietnamita de manera transparente, eficiente y sostenible. Asimismo, afirmó que la cartera seguirá coordinando estrechamente con socios nacionales e internacionales para mejorar la eficiencia del mercado de capitales y atraer flujos de inversión de alta calidad al servicio del desarrollo socioeconómico del país./.