Vietnam impulsa consenso regional para la revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear

Nueva York (VNA) - Un seminario consultativo para los Estados miembros de la región del Oriente Medio y el Norte de África del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) se llevó a cabo recientemente en la ciudad de Ammán, Jordania, con auspicio de Vietnam.

El embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas, en el evento. (Fuente: VNA)

Este es el tercer evento de una serie de consultas regionales organizadas por Vietnam con miras a preparar la Conferencia de Revisión del TNP 2026, el cual busca crear un foro para que los miembros del tratado intercambien posturas, prioridades y propuestas concretas, respaldando así a la nación indochina, que preside la 11.ª Conferencia de Revisión del TNP (RevCon 11), en su preparación de la cita al respecto.

Durante su intervención, el embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU) y presidente designado de la RevCon 11, destacó que el contexto internacional actual requiere una mayor cooperación y solidaridad para fortalecer el proceso de revisión del TNP, un mecanismo multilateral crucial para la paz y la seguridad globales.

Además, subrayó las prioridades que Vietnam planea implementar durante su presidencia, e instó a los países de Oriente Medio y Norte de África a seguir contribuyendo de manera positiva y responsable a la Conferencia.

Por su parte, un representante de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme (UNODA) transmitió un mensaje de apoyo de Izumi Nakamitsu, secretaria general adjunta de la ONU y alta representante de Asuntos de Desarme, quien resaltó la relevancia de la Conferencia de Revisión del TNP 2026 para fomentar la cooperación y el renovado compromiso con el desarme nuclear, la no proliferación de armas nucleares y el uso pacífico de la energía atómica. También reiteró el respaldo de la ONU a la presidencia de Vietnam.



A la vez, Stephen Klement, enviado especial de la Unión Europea para la No Proliferación y el Desarme, reafirmó el compromiso de los países miembros del Continente Viejo con la implementación plena del TNP, incluido el derecho de los Estados a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos, conforme a los términos del acuerdo.

Los participantes del seminario también abordaron las principales preocupaciones y prioridades de la región de Oriente Medio y el Norte de África en relación con los tres pilares del TNP.

En particular, enfatizaron la importancia de la plena aplicación del Tratado, destacando la necesidad de avanzar hacia la creación de una zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente, lo que consideran pasos fundamentales para fortalecer tanto al TNP como a la paz y la seguridad global.



La Conferencia de Revisión del TNP 2026 se celebrará del 27 de abril al 22 de mayo en la sede de la ONU en Nueva York.



Firmado en 1968 y en vigor desde 1970, el TNP cuenta actualmente con 191 Estados miembros y es un pilar central de los esfuerzos internacionales por evitar la proliferación de armas nucleares, promover el desarme y garantizar el uso pacífico de la energía nuclear./.