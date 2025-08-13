Vietnam impulsa consecución de objetivos de crecimiento económico en 2025

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó un despacho oficial por el cual exigió impulsar la implementación de tareas y soluciones encaminadas a garantizar el crecimiento económico de 8,3-8,5% en 2025, sentando las bases para un alza de dos dígitos en el período 2026-2030.



En el Puerto de Hai Phong (Foto: VNA)

El documento está dirigido a ministros, jefes de agencias a nivel ministerial y dependientes del Gobierno, secretarios de Comités partidistas locales, presidentes de los Consejos Populares y Comités Populares de provincias y ciudades, y líderes de corporaciones y empresas estatales.



En particular, el premier instó al Ministerio de Industria y Comercio a impulsar la reestructuración del sector, priorizar el desarrollo, el dominio, la transferencia y la aplicación de nuevas tecnologías, y capacitar recursos humanos de alta calidad para impulsar el desarrollo de industrias estratégicas, fundamentales, emergentes y auxiliares. La medida busca lograr un aumento del valor añadido industrial del 9,6-9,8%, del cual la industria de procesamiento y manufactura representará entre el 11,2% y el 11,5%.



También exhortó a promover la inspección, supervisión, gestión y monitoreo de los proyectos de energía para garantizar la seguridad energética y evitar la escasez de electricidad y combustible.



Igualmente, urgió esfuerzos para alcanzar un crecimiento del 12% en el valor de las exportaciones, con un superávit comercial de 30 mil millones de dólares, además de intensificar la promoción comercial para expandirse a nuevos mercados.



En la agricultura, silvicultura y acuicultura, el dirigente abogó por reestructurar el sector vinculándolo con la ciencia y la tecnología, la creación de marcas, la codificación de áreas de cultivo y la construcción de una agricultura ecológica, moderna y civilizada. Las medidas deben asegurar la seguridad alimentaria y promover las exportaciones a mercados como China, Oriente Medio, América del Sur, África y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



La meta es alcanzar 65 mil millones de dólares en valor de exportación de productos agroforestales y acuícolas, subrayó, al enfatizar la importancia de impulsar el procesamiento profundo, la conservación y el control de plagas, así como la preparación para levantar la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea al sector pesquero.



En el ámbito de servicios, turismo y explotación del mercado interno, solicitó fomentar el movimiento "Los vietnamitas priorizan los productos nacionales" y desarrollar el comercio electrónico, con el objetivo de un crecimiento del 25% en los ingresos por las ventas minoristas y servicios.



En la industria del ocio, se refirió a la innovación de las actividades de promoción para atraer al menos a 25 millones de turistas internacionales y 150 millones de visitantes nacionales en 2025.



Por otro lado, instó a completar la construcción de tres mil kilómetros de autopistas y mil 700 kilómetros de carreteras costeras en 2025. Exigió el desembolso del 100% de la inversión pública, la preparación de proyectos de trenes de alta velocidad y de rutas que conecten con otros países, y la atracción de inversión extranjera directa (IED) de gran escala y en alta tecnología.



En respuesta a los impuestos de Estados Unidos, Minh Chinh recomendó implementar soluciones sincrónicas para apoyar a los sectores afectados, aumentar la competitividad, negociar un acuerdo comercial integral y orientar a las empresas sobre las políticas arancelarias recíprocas.



Finalmente, solicitó a las corporaciones y empresas estatales que aumenten su producción y facturación en más del 10% para liderar los sectores clave./.