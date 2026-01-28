Vietnam implementa exención temporal de visado para extranjeros clave para desarrollo socioeconómico

El Gobierno de Vietnam ha dado un paso importante hacia el impulso de su desarrollo económico y social al aprobar un plan para la implementación del Decreto No. 221/2025/ND-CP, que establece la exención temporal de visado para extranjeros en categorías especiales.

turistas extranjeros quedan impresionados por la atmósfera cultural única creada por el artesano que pinta máscaras en el casco antiguo de Hoi An. Foto: Thanh Hoa/VNP

La medida, firmada por el viceprimer ministro permanente, Nguyen Hoa Binh, tiene como objetivo atraer a inversionistas, expertos y profesionales clave, asegurando que las condiciones para su ejecución sean claras, eficaces y alineadas con la legislación vigente.

El Plan de implementación establece responsabilidades claras para los Ministerios y agencias gubernamentales involucradas, así como un cronograma para su ejecución, buscando garantizar que la exención de visado se lleve a cabo de manera eficiente y conforme a la ley.

La coordinación entre los diversos actores será esencial para que la medida se implemente de manera oportuna y sin obstáculos, con el fin de facilitar el desarrollo de sectores clave para la economía.

El Ministerio de Seguridad Pública será el encargado de difundir el Decreto a través de los canales oficiales del Gobierno, asegurándose de que todos los actores relevantes, incluidos funcionarios y organizaciones, comprendan las implicaciones de la nueva normativa.

Además, la cartera se encargará de la publicación de los procedimientos administrativos necesarios para llevar a cabo la exención, garantizando que los recursos y la infraestructura necesarios estén disponibles.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, se encargará de informar a los inversionistas y empresas extranjeras sobre los beneficios de esta medida, utilizando canales de comunicación internacionales, especialmente en foros relacionados con el turismo y la inversión.

Además, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo coordinará con los medios de comunicación locales y nacionales para asegurar una amplia divulgación del Decreto, mientras que las autoridades locales y otros organismos deberán asegurar que la implementación se realice de acuerdo con los plazos establecidos y sin generar complicaciones burocráticas.

La emisión de la tarjeta de exención de visado será gestionada por el Ministerio de Seguridad Pública, que evaluará las solicitudes de los beneficiarios de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto. Solo aquellos que cumplan con las condiciones serán autorizados a recibir el visado temporal, mientras que se llevará a cabo un seguimiento para identificar a los extranjeros que ya no cumplan con los requisitos y cuya tarjeta será cancelada.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la medida, el Gobierno ha dispuesto que, antes del 1 de marzo de 2026, todos los Ministerios y agencias involucradas revisen las normativas relacionadas con la exención de visado y propongan modificaciones o nuevas leyes si es necesario.

El Ministerio de Educación y Formación y el Ministerio de Finanzas estarán encargados de establecer los criterios para la selección de universidades, centros de investigación y grandes empresas que podrán invitar a extranjeros bajo esta exención.

Finalmente, cada año, antes del 15 de agosto, los Ministerios y autoridades locales deberán presentar informes al Primer Ministro sobre el progreso de la implementación del Decreto, con el objetivo de evaluar su impacto y proponer mejoras. Esta medida subraya el compromiso del Gobierno con la atracción de talento y recursos extranjeros clave para el desarrollo sostenido de Vietnam./.