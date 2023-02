Vietnam implementa drásticas medidas contra pesca ilegal

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Con el fin de lograr el levantamiento de la advertencia de “Tarjeta Amarilla” por parte de Comisión Europea (CE), las 28 provincias costeras de Vietnam han implementado medidas drásticas contra la pesca ilegal.



Conforme a la instrucción del Primer Ministro y el Comité Directivo Nacional para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), durante el período pico desde principios de enero hasta finales del mes de marzo de 2023, los pescadores en las zonas costeras deben detener ese mal.

En consecuencia, las provincias de Ninh Thuan, Ben Tre, Kien Giang y Ba Ria-Vung Tau promueven activamente la propaganda para ayudar a los pescadores a entender mejor las regulaciones contra la pesca ilegal, garantizando la seguridad de la faena en alta mar.



Al mismo tiempo, las autoridades pertinentes locales han patrullado y sancionado las violaciones de las normas relativas y también realizado las inspecciones a los barcos de pesca.

Para completar 180 días de acción contra la IUU y prepararse para recibir al equipo de inspección de la Comisión Europea a fines de marzo de 2023, muchas localidades también están apoyando a los pescadores para completar los procedimientos legales en favor de las actividades pesqueras y productivas en el mar.



Sin embargo, todavía existe una situación en la que los pescadores no tienen una licencia de capitán o certificado, no llevan papeles de barcos, no hacen un expediente para una licencia de pesca, y/o no tienen un certificado de seguridad e higiene alimentaria.



El Teniente General Nguyen Trong Binh, Jefe Adjunto del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y titular del Comité Directivo IUU del Ministerio de Defensa, compartió que en los últimos años, las unidades de la Armada y la Guardia Costera han mantenido estrictamente la fuerza y los medios para realizar la tarea de prevenir y combatir la pesca ilegal.



El vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Kien Giang Le Quoc Anh advirtió sobre el riesgo de posible advertencia de "tarjeta roja" de la CE si los barcos pesqueros y los pescadores vietnamitas continúan explotando ilegalmente aguas extranjeras.

Las actividades ilegales afectan la imagen y la reputación de la industria pesquera de Vietnam, causando un gran daño a la economía nacional, dijo Le Quoc Anh.



Con anterioridad, el Gobierno emitió el Plan de acción contra la IUU, como parte de los preparativos para trabajar con la cuarta delegación de inspección de la Comisión Europea (CE).



El Plan tiene como objetivo implementar de manera sincrónica, eficaz y eficiente las disposiciones legales en materia pesquera; superar las deficiencias y limitaciones recomendadas por la CE contra la IUU, y eliminar la advertencia de “Tarjeta Amarilla” en este año.

También busca unificar la conciencia, acción y participación de todo el sistema político en la lucha contra la pesca ilegal; afirmar la responsabilidad y misión política, prioritaria y urgente de los gobiernos de todos los niveles; y centrarse en los recursos humanos para levantar la “Tarjeta Amarilla”.

Por otro lado, enfatiza la necesidad de gestionar la explotación y desarrollo sostenible del sector pesquero en beneficio de los pobladores y del país; elevar la posición, la imagen y la responsabilidad de Vietnam en la implementación de los compromisos y tratados internacionales en término de la protección del entorno marítimo; aparte de contribuir a garantizar la defensa, seguridad y soberanía nacional sobre los mares e islas del país./.