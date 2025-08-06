Vietnam garantizará seguridad y orden en ceremonia de apertura a la firma de Convención de ONU contra Ciberdelincuencia

Hanoi (VNA) El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam celebró hoy aquí una conferencia para evaluar los preparativos y garantizar que la ceremonia de apertura de la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia se lleve a cabo los 25 y 26 de octubre con todas las medidas de seguridad y orden necesarias.

En la conferencia (Fuente: VNA)

Al presidir el evento, el teniente general Pham The Tung, viceministro de Seguridad Pública, jefe del Comité Directivo de la organización de la ceremonia y del Subcomité de Seguridad y Orden para dicho acto, subrayó que la rúbrica de la Convención es un evento internacional de gran relevancia, que reafirma la confianza de la comunidad internacional en la capacidad, el compromiso y la responsabilidad de Vietnam para enfrentar los desafíos globales no convencionales de seguridad.

Enfatizó que la conferencia tuvo como objetivo revisar el progreso de los preparativos, así como garantizar la seguridad y el orden del evento. A partir de este análisis, dijo, se identificaron tareas clave y soluciones prioritarias que deben abordarse, con el fin de asegurar una organización solemne, profesional y segura.

Durante la reunión, representantes del Departamento de Ciberseguridad y Prevención y Control de Delitos de Alta Tecnología, junto con líderes de la Oficina del Ministerio de Seguridad Pública, presentaron informes detallados sobre el estado actual de los preparativos y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del acontecimiento.

Las unidades especializadas del Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asociación Nacional de Ciberseguridad centraron sus intervenciones en analizar la situación general, los logros alcanzados, las dificultades encontradas y los desafíos pendientes. Asimismo, propusieron recomendaciones y soluciones concretas para acelerar los preparativos y reforzar las medidas de seguridad de cara a la ceremonia de apertura de la Convención.

Al concluir la conferencia, Pham The Tung instó a los miembros del Comité Directivo de organización y del Subcomité de Seguridad y Orden a tomar plena conciencia de la importancia del trabajo organizativo y de seguridad, considerándolo una tarea política de máxima prioridad para todo el sistema político, desde ahora hasta la finalización del evento. En este proceso, tanto el Ministerio de Seguridad Pública como el de Relaciones Exteriores desempeñan un papel clave.

El viceministro subrayó que la ceremonia de apertura de la firma de la Convención debe lograr resultados integrales, cumpliendo tres objetivos fundamentales: garantizar la calidad del contenido; asegurar plenamente la seguridad, la protección y el cumplimiento del protocolo diplomático; y promover de manera efectiva la imagen, la identidad, el país y el pueblo de Vietnam ante la comunidad internacional.

Además, destacó la importancia de capitalizar la experiencia adquirida en la organización y garantía de seguridad de eventos internacionales recientes, en particular la Cumbre la cuarta Cumbre de Alianza para el Crecimiento Verde y los Objetivos Globales 2030 (P4G). Hizo hincapié en la necesidad de garantizar una seguridad absoluta, prevenir cualquier incidente inesperado y evitar incluso los errores más mínimos, contribuyendo así al éxito total de la ceremonia./.