Vietnam garantiza comunicaciones estables y seguras en todo el país durante el Tet 2026

Foto de ilustración: Viettel

El Departamento de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, informó que las labores destinadas a garantizar los servicios de comunicación durante el Tet (Año Nuevo Lunar) 2026, se llevaron a cabo de forma coordinada y eficaz.

Durante el período festivo, la red de telecomunicaciones funcionó de manera segura, estable e ininterrumpida, satisfaciendo plenamente la demanda de la población sin que se registraran fallos ni cortes en el servicio.

Las empresas del sector demostraron un alto sentido de responsabilidad al activar con antelación sus planes operativos, reforzar la capacidad de sus sistemas y mantener equipos de guardia las 24 horas, con mecanismos de respuesta inmediata ante posibles picos de tráfico.

El grupo VNPT desplegó 125 estaciones móviles temporales en zonas donde se celebraron eventos multitudinarios. Por su parte, MobiFone preparó unidades móviles de transmisión para fortalecer la cobertura en áreas con festivales, plazas públicas y espectáculos de fuegos artificiales.

Además, MobiFone emitió un protocolo específico para la gestión de incidentes graves; FPT Telecom estableció equipos de respuesta de emergencia, mientras que VNPT movilizó a 190 técnicos de apoyo procedentes de empresas asociadas. También se garantizaron planes de contingencia en materia de equipamiento, suministros y fuentes de energía.

Entre el 14 y el 18 de febrero, la red operó de manera continua y estable, sin interrupciones del servicio. Este desempeño permitió atender las necesidades de comunicación e intercambio de felicitaciones de la población en todo el país, contribuyendo al normal desarrollo de las actividades de gestión, producción y negocios, así como al mantenimiento de la seguridad social durante los primeros días del Tet./.