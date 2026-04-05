Vietnam garantiza competencia equitativa entre proveedores de telecomunicaciones

Hanoi (VNA)- Los usuarios en Vietnam podrían comenzar a experimentar el servicio de Internet satelital Starlink a partir de mediados de 2026, se informó en una rueda de prensa ordinaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología celebrada hoy en Hanoi.



El subdirector del Departamento de Telecomunicaciones, Nguyen Anh Cuong, ofreció detalles relacionados con el servicio de Internet satelital de órbita baja de SpaceX, perteneciente al multimillonario Elon Musk.



La empresa Starlink Services Vietnam ha sido autorizada por el Departamento de Telecomunicaciones para prestar servicios de telecomunicaciones con infraestructura de red, con el fin de implementar de forma piloto servicios que utilizan tecnología satelital de órbita baja en Vietnam.

Se prevé que la fase piloto tenga una duración de cinco años y concluya antes de 2031. Este constituye un paso prudente por parte de las autoridades para evaluar el impacto de la nueva tecnología en la infraestructura nacional de telecomunicaciones.



Para garantizar el orden del mercado, el Gobierno ha limitado la escala de Starlink a un máximo de 600 mil suscriptores. Esta cifra se calcula en función tanto de la capacidad técnica del sistema satelital como de los requisitos de gestión estatal.



En cuanto a la infraestructura terrestre, Starlink establecerá cuatro estaciones gateway en Phu Tho, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh para asegurar una conexión estable y el cumplimiento de las normativas de ciberseguridad en Vietnam.



En cuanto al precio del servicio de Starlink, se estima que el servicio de Internet satelital para usuarios individuales en Vietnam tendrá un costo de 435 dólares durante el primer mes, que incluye 350 dólares por el equipo y 85 dólares de suscripción. A partir del segundo mes, la tarifa mensual será de unos 85 dólares.



De este modo, el costo total durante el primer año será de aproximadamente 1.370 dólares al año. A partir del segundo año, los usuarios solo deberán pagar una cuota de suscripción de alrededor de 1.020 dólares anuales. Este nivel de precios es entre 5 y 10 veces superior al del Internet de fibra óptica y al del Internet móvil 4G/5G en Vietnam.



Anh Cuong subrayó que Starlink ha sido autorizado bajo un mecanismo piloto con un estricto control tanto del alcance como de la escala. La empresa debe cumplir plenamente con las disposiciones legales sobre gestión de precios y competencia, al igual que otras compañías de telecomunicaciones que operan en el mercado. La legislación vigente garantiza principios de transparencia, publicidad y respeto al derecho de fijación de precios y competencia de las entidades y personas que realizan actividades comerciales.



El Departamento de Telecomunicaciones supervisará de cerca el proceso de operación para realizar los ajustes de política necesarios y evitar alteraciones en la estructura actual del mercado.



A pesar de que sus costos son considerablemente más altos que los de los servicios tradicionales, Starlink presenta ventajas propias. Su mayor fortaleza es que no requiere infraestructura terrestre de fibra óptica. Los usuarios solo necesitan instalar un dispositivo receptor para acceder a Internet. Esto resulta especialmente útil en zonas donde el tendido de fibra óptica es difícil o demasiado costoso, como regiones montañosas, áreas con baja densidad de población o islas alejadas de la zona continental.



Asimismo, Starlink puede servir como conexión de respaldo para empresas, especialmente cuando los cables submarinos internacionales de fibra óptica presentan fallas, lo que puede afectar la velocidad de Internet en Vietnam.



Por ello, Nguyen Anh Cuong consideró que, en el contexto de una infraestructura fija de telecomunicaciones ya desarrollada en Vietnam, este servicio difícilmente competirá de forma directa, sino que desempeñará principalmente un papel complementario para ampliar la cobertura. Starlink se perfila como una pieza adicional en la infraestructura nacional, especialmente en zonas remotas o de difícil acceso, dijo./.