Vietnam gana tres galardones en Premios Digitales de ASEAN 2026

En el acto de entrega de premios. (Fuente: VNA)

Tres soluciones tecnológicas vietnamitas fueron galardonadas en los Premios Digitales de la ASEAN 2026 (ADA), celebrados en Hanoi el 15 de enero, en el marco de la sexta Reunión de Ministros Digitales de la ASEAN (ADGMIN-6).



Creado en 2012, el Premio Digital de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) es el galardón anual más prestigioso de la región, que reconoce productos y soluciones de software digital en seis categorías: sector público, sector privado, inclusión digital, contenido digital, startup digital e innovación digital.



La final de este año reunió a 18 finalistas de los países miembros de la ASEAN, con tres candidaturas de Vietnam. Las propuestas fueron evaluadas con criterios estrictos, centrados en la innovación, la eficacia práctica y el valor para la comunidad, con el objetivo de destacar las iniciativas que están modelando el futuro digital de la región.



En la categoría de startup digital, la plataforma Idus de la empresa MedCAT, obtuvo el premio de oro. Diseñada para la lectura, clasificación y estructuración de documentos, la plataforma se ha implementado en sectores como el bancario, el de la administración pública y la sanidad, facilitando la tramitación automatizada de reclamaciones de seguros, la prestación de servicios de salud inteligentes y el desarrollo de historiales médicos electrónicos personales.

Representantes de MedCAT reciben el Premio de Oro en los Premios Digitales de la ASEAN 2026. (Foto: VNA)

El segundo premio de oro para Vietnam fue otorgado a VCB Tablet, desarrollada por el Banco de Comercio Exterior de Vietnam (Vietcombank), en la categoría de innovación digital. Esta plataforma transforma las ventanillas bancarias tradicionales en puntos de servicio móviles y sin papel, permitiendo a clientes individuales y empresas realizar una amplia gama de transacciones a distancia en un entorno digital.



En la categoría del sector público, el Sistema de Transporte Inteligente ELCOM (ELCOM ITS), desarrollado por ELCOM Technology and Telecommunications JSC, recibió el premio de bronce.



ELCOM ITS ha demostrado un funcionamiento estable a gran escala, una sólida integración de sistemas y beneficios tangibles para la comunidad, tras haberse implementado con éxito en varios proyectos nacionales de gran envergadura. Este fue el primer reconocimiento en la competitiva categoría del sector público de los Premios Digitales de la ASEAN para una solución desarrollada por una empresa vietnamita, lo que resalta el creciente perfil regional de las tecnologías "Hechas en Vietnam" en la gobernanza pública.



Durante la ceremonia, el ministro de Ciencia y Tecnología, Nguyen Manh Hung, calificó los Premios Digitales de la ASEAN como una de las iniciativas más exitosas de la región. Afirmó que las soluciones nominadas no solo demostraron excelencia tecnológica, sino también un fuerte sentido de responsabilidad y compromiso con los objetivos compartidos de la región.



Según los organizadores, los premios tienen como objetivo reconocer a las organizaciones, empresas y personas destacadas en el sector de la tecnología digital, al tiempo que fomentan la cooperación, comparten modelos efectivos y aceleran la transformación digital en toda la ASEAN.



En ediciones anteriores, Vietnam ha sido uno de los participantes más exitosos, obteniendo numerosos premios de oro y plata. Productos "Hechos en Vietnam", como plataformas de aprendizaje en línea, aplicaciones agrícolas digitales y soluciones sanitarias basadas en inteligencia artificial (IA), han contribuido a fortalecer la posición tecnológica del país en la región./.