Vietnam gana dos oros en el campeonato asiático de remo de playa

El equipo de remo de playa de Vietnam copnquista dos medallas de oro en el Campeonato Asiático de Remo de Playa Sprint 2026. (Foto: tdtt.gov.vn)

El equipo de remo de playa de Vietnam tuvo un debut soñado en el Campeonato Asiático de Remo de Playa Sprint 2026, celebrado en Tailandia, al regresar con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce.



En su primera participación en una competición continental, los remeros vietnamitas no tardaron en dejar huella. Hoang Vu Kieu Loan se colgó el oro en el skiff femenino U19 (W1x), mientras que Ngoc Minh Chau y Nguyen Thi Ngac Anh lograron la victoria en el doble scull femenino U16 (W2x).



Minh Chau obtuvo además la medalla de plata en el skiff femenino U16 (W1x), y Nguyen Thi Anh Tho añadió un bronce en el skiff femenino absoluto (W1x).



Estas medallas reflejan el rápido progreso del remo de playa en Vietnam, una disciplina que solo ha recibido inversión focalizada en los últimos años, pero que ya está generando resultados internacionales alentadores.



Con el remo de playa previsto para debutar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, este sólido desempeño refuerza las esperanzas de Vietnam de competir en el mayor escenario deportivo del mundo.



Respaldado por una extensa costa y condiciones naturales favorables, Vietnam está bien posicionado para seguir desarrollando esta disciplina. El éxito en Tailandia destaca el potencial de los jóvenes atletas del país y marca otro paso adelante para el remo vietnamita en el ámbito asiático./.