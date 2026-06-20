Vietnam fortalece su posición económica dentro de la ASEAN

Hanoi (VNA) - Más de tres décadas después de su adhesión a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Vietnam no solo ha ampliado de forma significativa su espacio de desarrollo económico exterior, sino que también ha consolidado progresivamente su papel en las cadenas de suministro, el comercio y la integración económica regional.

El Puerto internacional TIL Hai Phong. (Fuente: VNA)

El comercio entre Vietnam y la ASEAN ha pasado de 3,26 mil millones de dólares en 1995 a alrededor de 91 mil millones en 2025, un reflejo del avance de un proceso de integración cada vez más profundo y eficaz.

Según Le Quoc Phuong, exsubdirector del Centro de Información Industrial y Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, la adhesión de Vietnam a la ASEAN y su participación en acuerdos de libre comercio como el Área de Libre Comercio de la ASEAN (AFTA), el Acuerdo de Comercio de Bienes (ATIGA) y el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) han sido factores clave en el impulso del comercio vietnamita.

En la actualidad, la ASEAN constituye uno de los principales mercados de importación y exportación de Vietnam y, al mismo tiempo, una importante fuente de inversión, con la presencia de capital procedente de ocho países miembros en 18 sectores económicos del país.

Vietnam participa cada vez más activamente en las cadenas de producción regionales, importando componentes y materias primas de otros países del bloque para su transformación y posterior exportación. A la vez, la cooperación económica se ha expandido hacia sectores emergentes como la economía digital, la transición verde, las energías renovables y la logística.

En el ámbito energético, el desarrollo de la Red Eléctrica de la ASEAN (APG) abre la posibilidad de que Vietnam desempeñe un papel central gracias a su elevado potencial en energía eólica marina. En paralelo, el país ha propuesto la creación de una reserva estratégica regional de combustibles con el fin de reforzar la capacidad de respuesta ante choques externos.

Más allá del comercio tradicional, la economía digital se perfila como un nuevo motor de crecimiento regional. Vietnam se posiciona como uno de los mercados digitales más dinámicos del Sudeste Asiático, impulsado por el auge del comercio electrónico y una integración cada vez mayor en el ecosistema digital de la ASEAN. Asimismo, promueve activamente la finalización del Acuerdo Marco de la ASEAN sobre Economía Digital (DEFA), orientado a facilitar los flujos transfronterizos de datos y el comercio digital.

La transición ecológica también abre nuevas oportunidades de cooperación. Vietnam está incrementando su atractivo para la inversión sostenible, mientras empresas como el fabricante de vehículos eléctricos VinFast amplían su presencia en distintos mercados de la ASEAN mediante estrategias centradas en el desarrollo de ecosistemas verdes.

De acuerdo con expertos, el potencial de cooperación entre Vietnam y la ASEAN sigue siendo amplio, ya que el comercio intrarregional representa apenas entre el 20% y el 22% del total del bloque. Gracias a su ubicación estratégica y su red de acuerdos comerciales, Vietnam aspira a consolidarse como un centro regional de producción, logística y comercio digital, contribuyendo así al fortalecimiento de la posición de la ASEAN en la economía global./.