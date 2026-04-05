Vietnam fortalece prevención proactiva de enfermedades

Los delegados participan en la actividad de jogging "Por un Vietnam saludable" (Fuente: VNA)

La Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, en cooperación con el Ministerio de Salud, lanzó el Día Nacional de Salud (7 de abril) bajo el lema “Prevención proactiva de enfermedades – Por un Vietnam saludable”.



Este es el primer año en que la actividad se implementa de manera sincronizada en todo el país y contó con la participación del jefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung, junto con líderes de ministerios y ramas, las organizaciones centrales e internacionales y un gran número de pobladores.



La organización por primera vez del Día de la Salud a escala nacional se considera un paso concreto para pasar del “tratamiento" a la “prevención de enfermedades”, en consonancia con la exigencia de una atención sanitaria integral y continua a lo largo del ciclo de vida. El tema de 2026 también responde al mensaje del Día Mundial de la Salud sobre la promoción de la cobertura sanitaria universal, con el objetivo de garantizar que toda la población tenga acceso a servicios de salud de calidad, equitativos y sostenibles.



En su discurso, Trinh Van Quyet dijo que durante los últimos años, el sector de la salud y toda la sociedad han alcanzado numerosos logros importantes. Sin embargo, la estructura de las enfermedades está cambiando rápidamente, con un aumento de las enfermedades no transmisibles, un acelerado envejecimiento de la población y riesgos latentes de nuevas epidemias.



Advirtió que, si no se adoptan medidas preventivas de manera proactiva, el país tendrá que afrontar altos costos, una disminución en la calidad de vida y una menor competitividad nacional. La prevención activa de enfermedades no es solo una solución sanitaria, sino una responsabilidad de toda la sociedad y una exigencia para el desarrollo del país en la nueva etapa.



Instó a elevar la conciencia en toda la sociedad, subrayando que la prevención proactiva de enfermedades es una estrategia a largo plazo. Cada ciudadano debe fortalecer activamente su condición física, mantener una alimentación adecuada, adoptar un estilo de vida saludable, controlar los factores de riesgo y someterse a chequeos médicos periódicos.



Por su parte, la ministra de Salud, Dao Hong Lan, manifestó que el sector de salud está enfrentando varios desafíos, como la compleja evolución del perfil epidemiológico, la carga de enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer, la hipertensión y la diabetes; la presión del envejecimiento poblacional y del cambio climático que afecta la salud de la población; así como los problemas de salud mental, la nutrición inadecuada y los riesgos permanentes de enfermedades emergentes.



La prevención de enfermedades no es solo una tarea del sector sanitario, sino una responsabilidad de todo el sistema político y de la sociedad en su conjunto, en la que la población desempeña un papel central.



Según Nguyen Huu Tu, vicepresidente permanente y secretario general de la Asociación de Doctores Jóvenes de Vietnam, el evento contó con la participación de más de 300 doctores de 19 hospitales centrales, junto con equipos médicos modernos para servir al pueblo.



Cabe destacar que alrededor de ocho mil personas se registraron para participar en los servicios de consulta y asesoramiento médico en el marco del programa./.