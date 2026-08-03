Vietnam fortalece la marca internacional del ginseng Ngoc Linh

Da Nang, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la ciudad vietnamita de Da Nang llevó a cabo hoy el seminario científico internacional “Ginseng Ngoc Linh: De producto nacional a marca global”, con vistas a construir una marca competitiva para dicho rubro en el mercado internacional.



Tran Minh Ngoc, jefe del Instituto de Materiales Medicinales, Ministerio de Salud de Vietnam, declaró que el ginseng Ngoc Linh (con el nombre científico Panax vietnamensis Ha et Grushv.) ha sido identificado como una planta medicinal rara y endémica del país, y también se considera un producto nacional prioritario para la inversión y el desarrollo.



Mediante investigaciones, los científicos han identificado 126 compuestos, incluidos 87 de saponina en las partes del ginseng Ngoc Linh; entre ellos se encuentran compuestos destacados que crean el valor único del producto, detalló.



Los recursos genéticos únicos, las condiciones ecológicas específicas, el valor científico, el contenido característico de ingredientes activos y la calidad del ginseng Ngoc Linh crean su singularidad y ventaja competitiva en el mercado, remarcó.

Panorama de la cita. Fuente:VNA

De acuerdo con Ho Quang Buu, vicepresidente del Comité Popular de Da Nang, a lo largo de los años, la conservación y el desarrollo del ginseng Ngoc Linh, siempre han recibido la atención y la orientación del Gobierno.

Da Nang emitido de manera proactiva muchos programas, proyectos, mecanismos y políticas apropiados para preservar y desarrollar áreas de cultivo y promover la producción de ginseng Ngoc Linh y otras hierbas medicinales potenciales, reiteró.

También ha cooperado activamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para llevar a cabo numerosas tareas científicas y tecnológicas a nivel nacional y municipal, centrándose en la conservación de los recursos genéticos, el procesamiento, el desarrollo de productos y la protección de la propiedad intelectual.

Sin embargo, el desarrollo del ginseng Ngoc Linh y otras hierbas medicinales aún enfrenta muchas dificultades, sobre todo una escala de producción que no se corresponde con su potencial; vínculos limitados en la cadena de suministro; tecnología de procesamiento profundo subdesarrollada; y numerosos desafíos en la protección de los recursos de plantas medicinales, comentó.

En la ocasión, los participantes debatieron nuevos resultados de investigación sobre la conservación de recursos genéticos, biotecnología, tecnología de procesamiento, estandarización de la calidad, desarrollo de productos, propiedad intelectual, transformación digital, trazabilidad, construcción de cadenas de valor y desarrollo de mercado para el ginseng Ngoc Linh y otras valiosas hierbas medicinales vietnamitas.

Con anterioridad, el Festival Internacional del Ginseng Ngoc Linh y de Plantas Medicinales 2026 se inauguró la víspera en esta ciudad.

El evento se celebra del 1 al 3 de agosto y cuenta con muchas actividades únicas, particularmente la conexión del comercio internacional, la exhibición y presentación de productos de ginseng Ngoc Linh, y rubros para el cuidado de la salud y seminarios científicos, entre otros./.