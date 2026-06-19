Vietnam fortalece la cooperación editorial con China

Beijing, 19 jun (VNA) - La participación de Vietnam en la 32.ª Feria Internacional del Libro de Beijing (BIBF), celebrada del 17 al 21 de junio bajo el lema “Diálogo, intercambio y cooperación mutuamente beneficiosa a través de los libros”, contribuye a fortalecer la cooperación editorial y los intercambios culturales entre Vietnam y China.

Phung Huy Cuong (izquierda), director y editor jefe de la Editorial de Cultura Étnica intercambia un memorándum de entendimiento con la editorial Fujian Science and Technology Publishing de China. Foto: VNA

El evento reúne a más de mil 700 expositores de 82 países y territorios, incluidos más de mil 100 participantes internacionales, en un espacio de exposición de 60 mil metros cuadrados. La feria presenta alrededor de 220 mil títulos impresos de alta calidad y organiza más de mil actividades culturales, tanto presenciales como virtuales, orientadas a promover la industria editorial y el intercambio de derechos de autor a escala internacional.

Vietnam participa con un pabellón coordinado por la Administración de Publicación, Impresión y Distribución, así como con una delegación de la Editorial de Cultura Étnica, dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

Según Phung Huy Cuong, director y editor jefe de dicha editorial, la presencia vietnamita en la feria responde a la implementación de la Directiva No. 04-CT/TW del Secretariado del Partido sobre el fortalecimiento del liderazgo en las actividades editoriales en la nueva etapa, así como a los programas de acción del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

El objetivo principal es ampliar la cooperación con importantes editoriales chinas, promover el desarrollo de la cultura de la lectura y fortalecer el sector editorial en Vietnam. Al mismo tiempo, se busca acercar las publicaciones vietnamitas al público chino mediante acuerdos de intercambio y comercialización de derechos de autor.

En el marco de la feria, la Editorial de Cultura Étnica intercambió memorandos de entendimiento con varias editoriales de China, entre ellas la Editorial de Ciencia y Tecnología de Fujian, la Editorial Infantil y Femenina del Norte y la Editorial de Jiangxi. Asimismo, realizó trámites para incorporarse a la Alianza ASEAN de Libros Infantiles y sostuvo reuniones de trabajo con diversos socios chinos.

Representantes de las editoriales chinas valoraron positivamente las perspectivas de cooperación con Vietnam y expresaron su interés en ampliar los intercambios de derechos de autor, promover la lectura y difundir los valores culturales de ambos países entre sus respectivos lectores.

La participación de Vietnam en la feria refleja los esfuerzos por fortalecer la cooperación editorial internacional, impulsar la diplomacia cultural y ampliar la presencia de las publicaciones vietnamitas en el mercado internacional./.