Vietnam fortalece el sector petroquímico con acuerdo entre corporaciones estratégicas

Hanoi (VNA) - La Corporación vietnamita de Fertilizantes y Químicos Petroleros (PVFCCo-Phu My) y la empresa conjunta de Refinería y Petroquímica Nghi Son (NSRP) firmaron recientemente un acuerdo de cooperación, marcando un paso estratégico en el desarrollo de proyectos petroquímicos en el país indochino.







Según previsiones, las dos entidades coordinarán la investigación de oportunidades de cooperación en materia de inversiones bajo el modelo de contrato de colaboración de negocios en una serie de proyectos potenciales relativos a ácido sulfúrico, amoníaco y negro de humo.



Ambas partes también acordaron compartir datos de mercado, actualizar los estudios de viabilidad y la investigación sobre el desarrollo de infraestructuras para apoyar las actividades de producción y negocios y reforzar la coordinación en la operación y el mantenimiento en aras de mejorar la eficiencia y la seguridad de las fábricas.



El director general de NSRP, Kazutaka Yamato, expresó su confianza en que este acuerdo abra un nuevo capítulo para el desarrollo del complejo petroquímico, aprovechando la experiencia, los sistemas y la capacidad de mercado de PVFCCo – Phu My.



Mientras, el director general de PVFCCo – Phu My, Phan Cong Thanh, enfatizó que la firma de tal documento se alinea con la estrategia de la entidad de expandir el sector químico, ayudando a PVFCCo - Phu My a participar más profundamente en la cadena de valor petroquímica-química.



PVFCCo - Phu My es un miembro clave de Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam) en el sector de fertilizantes y productos químicos y constituye actualmente el principal productor de fertilizantes del país. Esta empresa, operadora de la planta de fertilizantes de la ciudad de Phu My con una capacidad de producción de 1,6 millones de toneladas de fertilizantes y productos químicos al año, está impulsando su estrategia de expansión hacia el campo de los productos químicos avanzados y los productos químicos ecológicos de alto valor añadido.



Mientras tanto, NSRP es una empresa conjunta entre Petrovietnam y corporaciones internacionales, entre ellas Kuwait Petroleum Europe (KPE), Idemitsu Kosan y Mitsui Chemicals. Es además propietaria de un complejo de refinería petroquímica con un valor superior a los nuevo mil millones de dólares y una capacidad para procesar 10 millones de toneladas de petróleo crudo al año.



Actualmente, NSRP desempeña un papel importante para garantizar la seguridad energética y el suministro de productos refinados y petroquímicos para el mercado vietnamita./.