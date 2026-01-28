Vietnam fortalece el marco legal y la supervisión en la lucha contra la pesca ilegal

El viceprimer ministro de Vietnam y presidente del Comité Directivo Nacional contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), Tran Hong Ha, presidió la 30.ª reunión del Comité, centrada en revisar los avances desde la última sesión y en evaluar la implementación del Despacho Oficial No. 03/CD-TTg emitida por el Primer Ministro sobre este asunto.

El viceprimer ministro de Vietnam y presidente del Comité Directivo Nacional contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), Tran Hong Ha, en el evento. Fuente: VNA

Durante la reunión, el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Phung Duc Tien presentó un informe detallado sobre los avances en la revisión de las normativas relacionadas con la pesca.

Según el documento, el Ministerio ha propuesto reformas en las regulaciones existentes para ajustarse a las nuevas realidades tecnológicas y operativas del sector.

A finales de 2025, la cartera emitió la Circular No. 81/2025/TT-BNNPTNT, que regula el registro de las actividades pesqueras, la inspección de embarcaciones y la supervisión de la producción pesquera en los puertos. En enero de 2026, el Gobierno aprobó también el Decreto No. 41/2026/ND-CP, que reemplaza las normativas anteriores sobre la Ley de Pesca.

Hasta el 24 de enero de 2026, las autoridades locales habían completado la revisión y entrada de datos de 19.035 embarcaciones que fueron canceladas del registro, lo que facilita el monitoreo y la verificación de estas embarcaciones para prevenir violaciones. Además, un total de 46.198 embarcaciones con una longitud superior a 6 metros han sido integradas al sistema eCDT para garantizar un seguimiento adecuado.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha instado a las autoridades locales a gestionar de manera rigurosa las embarcaciones que han cancelado su registro, para asegurar su control y prevenir actividades ilícitas.

Además, se está trabajando junto con empresas de telecomunicaciones como Viettel y VNPT para mejorar las bases de datos y los sistemas de software, como Vnfishbase y VMS, para fortalecer la supervisión.

Desde 2024, Vietnam ha procesado más de 20.000 embarcaciones por violar las normativas de desconexión del sistema VMS o por operar fuera de las zonas de pesca permitidas. Las autoridades también han llevado a cabo una revisión de 142 empresas exportadoras de productos pesqueros a la Unión Europea, exigiendo la declaración y auditoría de sus exportaciones.

A día de hoy, el sistema Vnfishbase refleja que todas las embarcaciones registradas en Vietnam han sido actualizadas, alcanzando una cobertura del 100%. En la última semana, se realizaron más de 14.000 inspecciones de embarcaciones que arribaron o salieron de los puertos, con un total de 20.772 toneladas de productos pesqueros siendo monitoreadas a través del sistema eCDT.

El embajador de Vietnam en Bélgica, Nguyen Van Thao, informó que la Comisión Europea (CE) ha destacado el compromiso y las medidas adoptadas por el Gobierno de Vietnam en la lucha contra la pesca ilegal.

No obstante, la CE señaló algunas áreas de mejora, como la falta de información completa en los informes presentados, la inconsistencia entre los datos de los informes y el número elevado de violaciones, particularmente las desconexiones del VMS y las incursiones en aguas extranjeras. La CE recomendó intensificar las sanciones administrativas, ya que son una herramienta eficaz para lograr resultados rápidos.

En respuesta, el vicepremier Tran Hong Ha solicitó a los Ministerios y a las autoridades locales que aceleren las auditorías y el cumplimiento de las directrices establecidas por el Gobierno y el Comité Nacional en la lucha contra la pesca IUU.

También instó a las autoridades locales a realizar un control exhaustivo de las embarcaciones que han sido canceladas de los registros y a actualizar la información de las embarcaciones en los sistemas nacionales.

Subrayó la importancia de promover una pesca sostenible, permitiendo a los pescadores adaptarse a otros sectores, como la acuicultura de alto mar o el turismo. Las autoridades locales deben desarrollar planes para la reconversión laboral de los pescadores, brindando apoyo financiero y capacitación en nuevas actividades económicas.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente liderará la creación de un programa nacional para esta transición, basado en los datos sobre las zonas de pesca y las capacidades locales.

En cuanto a la reconversión laboral, el subjefe de Gobierno destacó que las autoridades locales serán las responsables de implementar estos planes de manera flexible, adaptándose a las circunstancias de cada región. Para los pescadores de mayor edad, que ya no pueden continuar trabajando en el sector, se establecerán políticas de bienestar social.

Por último, pidió a los ministerios y autoridades locales seguir perfeccionando los sistemas de monitoreo, como el VMS, Vnfishbase y eCDT, asegurando que los datos sean precisos, completos y actualizados.

También se facilitará el acceso a la UE para que pueda consultar directamente los datos, garantizando transparencia en el proceso de supervisión.

En paralelo, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente se encargará de diseñar programas de reconversión profesional para los pescadores, con un enfoque en la sostenibilidad, para asegurar un futuro económico estable y justo para las comunidades pesqueras./.