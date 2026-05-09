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Vietnam fortalece con partidos políticos y organizaciones de amistad de Sri Lanka
Colombo (VNA)- En el marco de la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV( y presidente del país, To Lam, a Sri Lanka, Nguyen Thanh Nghi, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias, sostuvo encuentros con dirigentes del Frente de Liberación Popular de Sri Lanka, el Partido Comunista de Sri Lanka y la Asociación de Solidaridad Sri Lanka-Vietnam.
Durante la reunión, el secretario general del Frente de Liberación Popular de Sri Lanka, Tilvin Silva, aplaudió la visita de To Lam y la delegación vietnamita de alto nivel, calificándola como un honor para el Estado y el pueblo esrilanqués. Asimismo, expresó su deseo de fortalecer aún más las relaciones entre ambos países y partidos.
Tilvin Silva manifestó su admiración por las victorias del Partido Comunista de Vietnam y del pueblo vietnamita en la lucha por la liberación nacional y en la construcción y desarrollo del país. También expresó su interés en aprender de la experiencia vietnamita en el proceso de desarrollo socioeconómico.
Por su parte, Thanh Nghi afirmó que Vietnam siempre valora y recuerda el apoyo y la solidaridad del pueblo y de las fuerzas políticas de Sri Lanka, incluido el Frente de Liberación Popular de Sri Lanka, durante la lucha por la independencia y en la actual etapa de construcción nacional.
Al informar sobre la situación de Vietnam, destacó que, tras 40 años de Renovación, el país ha alcanzado logros históricos. El XIV Congreso Nacional del PCV estableció como metas convertir a Vietnam en un país en desarrollo con industria moderna e ingresos medianos altos para 2030 y en una nación desarrollada de altos ingresos para 2045.
Reiteró que Vietnam mantiene una política exterior de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización, y concede gran importancia al fortalecimiento de la amistad tradicional y la cooperación multifacética con Sri Lanka. La reciente elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Integral abre un nuevo marco para impulsar una cooperación más amplia y efectiva.
Propuso que ambas partes continúen fortaleciendo los intercambios de información y experiencias sobre construcción partidista, movilización de las masas y desarrollo sostenible, además de promover la difusión de la amistad y cooperación entre los dos países, especialmente entre las nuevas generaciones.
En el encuentro con el secretario general del Partido Comunista de Sri Lanka, G. Weerasinghe, y el secretario general de la Asociación de Solidaridad Sri Lanka-Vietnam, Sudasinghe Sugathapala., Thanh Nghi felicitó el éxito del XXIII Congreso del Partido Comunista de Sri Lanka y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo de Weerasinghe, continuará contribuyendo a la construcción de un Sri Lanka pacífico, democrático y próspero.
Destacó también que, durante la visita del secretario general y presidente To Lam, Vietnam y Sri Lanka acordaron elevar sus relaciones al nivel de Asociación Integral, fortaleciendo la confianza política y ampliando la cooperación en todos los ámbitos.
Asimismo, valoró altamente las actividades de la Asociación de Solidaridad Sri Lanka-Vietnam en el fortalecimiento de la amistad bilateral y agradeció el respeto y afecto que el Partido Comunista de Sri Lanka y la asociación han mostrado hacia Ho Chi Minh y el pueblo vietnamita.
Recomendó que, en el futuro, ambas partes continúen impulsando un los intercambios de delegaciones, la cooperación teórica y la coordinación en foros internacionales de partidos políticos, además de promover actividades de intercambio popular y cultural para fortalecer la solidaridad y el entendimiento mutuo entre los dos pueblos.
Por su parte, G. Weerasinghe felicitó el éxito del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam y expresó su interés en las metas de desarrollo de Vietnam, incluida la aspiración de alcanzar un crecimiento superior al 10% en 2026 y en los próximos años, manifestando su confianza en que Vietnam logrará cumplir exitosamente sus objetivos de desarrollo./.