Vietnam fortalece activamente vínculo con cadena de suministro global

La cuarta edición de la exposición Fabricación de electrónica integrada e interconexiones (IEMI) en la región surasiática se llevó a cabo en “la valle de silicón” Bangalore, del Sur de la India del 27 al 30 de enero.



El Consejero Comercial de la Embajada de Vietnam en la India, Bui Trung Thuong (primero a la izquierda), y el Cónsul Honorario de Vietnam en Bangalore, N. Srinivasa Murthy, visitan el stand vietnamita. (Fuente: VNA)



Bajo la presidencia de la Asociación Global de Electrónica, el evento titulado “Conexión con toda la cadena de suministro electrónico global” contó con la participación de más de 300 expositores nacionales e internacionales, incluyendo una delegación empresarial de la Asociación de Empresas electrónicas de Vietnam (VEIA), junto con más de ocho mil visitantes.



Aquí, las empresas tienen la oportunidad de presentar sus productos y servicios en los ámbitos de la fabricación electrónica, semiconductores, placas de circuito impreso (PCB), componentes y equipos destinados a sectores como el aeroespacial, la defensa, la automoción, la salud, la automatización industrial, el ferrocarril y las telecomunicaciones.



En el marco de la exposición, la delegación vietnamita visitó las fábricas, participó en las actividades de conexión B2B, mesas de debate temático y trabajó con las empresas y asociaciones sectoriales de la India y del mundo.



En el debate “Mejorar la calidad para aumentar la exportación”, Do Thi Thuy Huong, vicepresidenta y secretaria general de VEIA, enfatizó que la calidad estable, la capacidad de ejecución y la confianza constituye una base para que la industria electrónica vietnamita amplíe sus exportaciones y consolide una relación de confianza sostenible con los compradores globales.



La exposición IEMI 2026 constituye un foro clave para conectar a empresas, políticas y tecnologías en los sectores de la electrónica y los semiconductores, contribuyendo a fortalecer la cooperación en la cadena de valor electrónica entre Vietnam y la India./.