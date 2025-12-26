Vietnam fomentará formación de recursos humanos de alta calidad entre minorías étnicas

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro de Vietnam Le Thanh Long firmó la Decisión n.º 2776/QD-TTg que aprueba el Proyecto “Formación de recursos humanos de alta calidad entre las minorías étnicas en algunos sectores y ámbitos clave para el período 2026–2035, con orientación hasta 2045”.

La aprobación del Proyecto reafirma el firme compromiso del Gobierno vietnamita de ampliar las oportunidades de acceso a una educación de alta calidad para las personas de minorías étnicas, así como de construir un contingente de trabajadores y cuadros clave de origen étnico minoritario capaz de responder a las exigencias del mercado laboral, contribuyendo al desarrollo socioeconómico y a la garantía de la defensa y la seguridad, especialmente en las zonas montañosas, fronterizas e insulares.

El Proyecto se aplica a alumnos, estudiantes y aprendices de minorías étnicas que residen en dichas zonas, o que pertenecen a hogares pobres y cursan estudios en sectores y ámbitos clave. Asimismo, participan en su implementación las escuelas preuniversitarias, los centros de formación profesional, las instituciones de educación superior, academias, institutos de investigación y los organismos y organizaciones pertinentes.

El objetivo de esta iniciativa es ampliar la equidad en el acceso a una educación de alta calidad, creando condiciones para que las personas de minorías étnicas puedan formarse en sectores y ámbitos con alta demanda de recursos humanos. Sobre esta base, se pretende conformar una fuerza laboral y un contingente de cuadros clave con suficientes conocimientos, cualidades y capacidades, que contribuyan de manera directa al desarrollo socioeconómico de las localidades en las zonas habitadas por minorías étnicas.

Durante el período 2026–2035, el Proyecto aspira a incorporar anualmente entre 2.000 y 2.500 nuevos estudiantes de nivel de educación superior, de los cuales entre 1.000 y 1.500 serán estudiantes con potencial para ser formados como fuerza laboral y cuadros clave al servicio del desarrollo socioeconómico de las zonas de minorías étnicas y montañosas.

Se prevé que la proporción de estudiantes en el grupo de ciencias de la salud alcance entre el 7% y 10%; en agricultura y silvicultura, así como en el turismo entre el 5% y 10%; y el resto en otros sectores y ámbitos. Paralelamente, se prevé que la escala de formación de maestrías y doctorados entre las minorías étnicas aumente al menos un 10% anual, al igual que la matrícula en los programas preuniversitarios.

Con orientación hasta 2045, el programa continuará ampliando la escala y el alcance de la formación de recursos humanos de alta calidad de las minorías étnicas en sectores y ámbitos con ventajas comparativas, en consonancia con los objetivos de desarrollo socioeconómico sostenible de las zonas habitadas por minorías étnicas y regiones montañosas.

En el período 2026–2030, el énfasis se pondrá en la formación en los sectores de salud, tecnología de la información, agricultura, finanzas y banca; mientras que en la etapa 2030–2035 se ampliará a otros sectores acordes con las nuevas demandas de desarrollo.

El Proyecto también impulsa la transformación digital y la aplicación de ciencia y tecnología en la gestión y la formación, el desarrollo de sistemas de materiales educativos digitales multilingües, y la movilización y diversificación de los recursos, en los que el presupuesto estatal desempeña un papel fundamental, junto con la cooperación público-privada y la participación de las empresas.

Además, el Proyecto presta atención a la mejora de los mecanismos y políticas específicas para los estudiantes de minorías étnicas, al fortalecimiento del vínculo entre la formación y el mercado laboral, al apoyo al emprendimiento y a la garantía de salidas laborales, contribuyendo así a mejorar la calidad de los recursos humanos./.