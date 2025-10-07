Vietnam fomenta uso responsable de la IA en medios digitales

Hanoi (VNA)- La inteligencia artificial (IA) ayuda a reducir el tiempo y los costos de producción, abriendo nuevas oportunidades creativas incluso para aquellos sin experiencia profesional. Sin embargo, también plantea desafíos relacionados con la transparencia, la fiabilidad y la responsabilidad en su uso.



Nguyen Minh Hong, presidente de la Asociación de Medios Digitales de Vietnam. (Foto: VNA)

Varios países y organizaciones internacionales ya han promulgado códigos de conducta y marcos regulatorios sobre la IA para garantizar que esta tecnología se utilice de manera segura, transparente y responsable.

En Vietnam, se está perfeccionando el marco legal para alinearse con las tendencias de desarrollo. La Ley de la Industria de la Tecnología Digital 2025 exige el uso responsable de la IA, constituyendo una base legal fundamental para abordar las infracciones y garantizar un entorno cibernético seguro y transparente.

Nguyen Minh Hong, presidente de la Asociación de Medios Digitales de Vietnam, considera que, además de las regulaciones legales obligatorias, el Gobierno fomenta la creación y difusión de Códigos de Conducta para el uso responsable de la IA en cada sector especializado.

Estos códigos de conducta ayudan a las personas y organizaciones en la industria de los medios digitales a practicar de manera ética y conforme a los estándares profesionales.

Recientemente, el Instituto de Investigación de Políticas y Desarrollo de los Medios completó el "Código de Conducta para el Uso Responsable de la IA en los Medios Digitales (versión 1.0)".

Este código proporciona directrices específicas sobre el uso de la IA y las redes sociales, en conformidad con las regulaciones de la Ley de la Industria de la Tecnología Digital 2025, la Ley de Publicidad 2012 (modificada en 2025), y otros documentos legales relacionados.

Además, el código detalla 29 directrices y 5 recomendaciones para la publicidad en línea, con el objetivo de equilibrar la libertad creativa con la responsabilidad social, fomentando la transparencia, la confianza y el respeto por la privacidad y la propiedad intelectual, mientras se promueve una cultura de diálogo positivo en el espacio digital./.