Vietnam fomenta estrategia para promover su imagen nacional

El desfile de ao dai en la Ciudadela Imperial de Thang Long, Hanoi. Foto: VNP

El Primer Ministro de Vietnam aprobó el 27 de enero de 2026 la Estrategia de comunicación para la promoción de la imagen del país en el exterior para el período 2026-2030, con visión hacia 2045, considerada un paso clave para posicionar la marca nacional en un contexto de integración internacional cada vez más profunda.



La medida, establecida en la Decisión No. 173/QD-TTg, busca definir de manera más clara la identidad y el mensaje de Vietnam ante la comunidad internacional. Por primera vez, el país cuenta con un sistema de mensaje nacional y una identidad visual unificada que servirán de base para las actividades de promoción en el extranjero.



Vietnam, reconocido por su rica identidad cultural y su dinamismo económico, enfrenta el desafío de proyectar de manera coherente estos valores en el escenario global. En este contexto, una estrategia de comunicación a largo plazo resulta esencial para consolidar la presencia y la percepción del país a nivel internacional.



Nguyen Van Thuat, subdirector del Departamento de Información de Base e Información Exterior del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, destacó que la estrategia tiene una relevancia significativa desde los puntos de vista político, estratégico y práctico.



El funcionario explicó que la iniciativa responde a tres factores principales. En primer lugar, la competencia entre países ya no se limita al ámbito económico, sino que también abarca la imagen nacional, la confianza y la capacidad de influencia en la arena internacional. En la era de los medios digitales globales, la imagen de un país puede difundirse con rapidez, pero también verse afectada si no existe una orientación estratégica clara.



En segundo lugar, Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo con el objetivo de convertirse en un país próspero y plenamente integrado al mundo. En este sentido, resulta necesario construir narrativas nacionales coherentes que reflejen los valores fundamentales del país y contribuyan a fortalecer su poder blando.



Por último, la experiencia de los últimos años evidencia que la promoción de la imagen de Vietnam aún presenta limitaciones debido a la falta de coordinación entre ministerios, sectores, localidades y medios de comunicación. La nueva estrategia pretende establecer un marco unificado que permita posicionar la imagen nacional de manera más clara, sostenible y con mayor alcance internacional.



Uno de los ejes centrales de la estrategia es la construcción de un ecosistema nacional de comunicación digital, acompañado por la aplicación de macrodatos e inteligencia artificial en las actividades de promoción.



De acuerdo con Van Thuat, las plataformas digitales y las redes sociales internacionales permiten llegar al público global de forma más rápida, con mayor alcance y costos más eficientes que los métodos tradicionales. Además, el uso de macrodatos e inteligencia artificial facilita el análisis del comportamiento de diferentes audiencias en distintos mercados, lo que permite adaptar los mensajes y mejorar la eficacia de la comunicación.

Este ecosistema digital también contribuirá a conectar de manera sincronizada a organismos estatales, localidades y actores de comunicación, garantizando la coherencia de los mensajes y de la imagen nacional en todas las plataformas.



De cara al futuro, Vietnam se centrará en varias prioridades, entre ellas la implementación uniforme del sistema de mensajes nacionales y de la identidad visual del país, así como el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación intersectorial para evitar la fragmentación en las actividades de promoción.



Asimismo, el desarrollo del ecosistema nacional de comunicación digital permitirá personalizar los mensajes, ampliar el alcance hacia diferentes públicos y evaluar con mayor precisión el impacto de las acciones de comunicación.



La estrategia también destaca la importancia del papel de los medios de comunicación, las empresas, las comunidades creativas, la diáspora vietnamita y las plataformas internacionales en la difusión de la imagen del país.



Según Van Thuat, una implementación seria y coordinada de esta estrategia permitirá superar la falta de conexión en las actividades de promoción y contribuirá a proyectar una imagen de Vietnam más coherente y con mayor presencia en la escena internacional./.