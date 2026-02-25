Vietnam figura entre los 5 mercados de exportación más prometedores de Francia

Camiones que transportan mercancías de exportación en el puerto de Tan Vu (Hai Phong). (Fuente: VNA)

Recientemente, Bpifrance, el banco de inversión pública de Francia, ha incluido a Vietnam en su lista de los 5 mercados de exportación más prometedores para las empresas francesas en 2026.



Junto a Vietnam, también se encuentran Indonesia, Marruecos, Canadá y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).



En un contexto de comercio internacional volátil, muchas empresas siguen centrando su atención en mercados tradicionales como Alemania, Estados Unidos y China. Sin embargo, Bpifrance considera que el crecimiento de las exportaciones en el próximo período podría provenir de mercados con un mayor potencial de desarrollo y con niveles de competencia menos saturados.



Vietnam está siendo evaluado como un país en rápida transformación. Si bien en el pasado se lo veía principalmente como un centro de producción de bajo costo, las grandes ciudades vietnamitas ahora experimentan un fuerte aumento en el consumo y la demanda de productos de alta calidad. La mejora de los ingresos ha generado una mayor demanda de seguridad alimentaria, servicios y tecnología.

Esta situación abre oportunidades para las empresas francesas, especialmente en productos y soluciones de valor añadido, como alimentos procesados, equipos agrícolas de alta tecnología, soluciones digitales para empresas y servicios de salud. Además, Vietnam es considerado un punto de conexión clave en la cadena de valor del sudeste asiático, lo que facilita un acceso más amplio al mercado de la ASEAN.



Junto a Vietnam, Indonesia es vista como un mercado clave, con una población de 270 millones de personas y una fuerte demanda de inversión en infraestructura, energía y urbanización. Marruecos ocupa un papel estratégico como puente entre Europa y el África subsahariana, lo que facilita las estrategias de producción y reexportación.



Canadá es considerado una puerta de entrada relativamente estable al mercado norteamericano, especialmente en áreas como la inteligencia artificial (IA), la tecnología digital y la salud. Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos se destacan como un centro de comercio y servicios de alto nivel en el Medio Oriente, donde la marca y la reputación juegan un papel determinante.



Según Bpifrance, en 2026, una estrategia de exportación exitosa no debe depender únicamente de los mercados tradicionales, sino también dirigirse a países con una demanda clara y un gran potencial de crecimiento a largo plazo. Con su rápido crecimiento económico y su integración cada vez más profunda, Vietnam se considera uno de los destinos más atractivos dentro de esta tendencia./.