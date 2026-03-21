Vietnam felicita al Partido Popular Revolucionario de Laos por su 71.º aniversario

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Con motivo del 71.º aniversario de la fundación del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam envió un mensaje de felicitación a su par de PPRL.



En el mensaje se destaca que, a lo largo de 71 años, bajo la acertada dirección del PPRL, Laos ha logrado importantes y amplios avances en todos los ámbitos; la estabilidad política y social se ha mantenido, el desarrollo socioeconómico ha obtenido resultados positivos, la vida de la población ha mejorado constantemente, y la posición y el prestigio de este país en la región y en el ámbito internacional han seguido elevándose. Estos logros constituyen un importante estímulo y fuente de motivación para el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam.



Vietnam expresa su profunda gratitud por el apoyo leal, fiel y valioso que el Partido, el Estado y el pueblo laosiano han brindado a Vietnam en la causa de liberación nacional en el pasado, así como en la actual construcción y defensa de la Patria. Vietnam celebra la decisión de ambas partes de incorporar el contenido de “cohesión estratégica” al marco de las relaciones bilaterales, elevando los vínculos a un nuevo nivel bajo la consigna de “gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica”, lo que refleja la profunda confianza política y la determinación común de fortalecer la cooperación bilateral.



Vietnam reafirma su firme apoyo a la causa de renovación de Laos y su disposición a acompañar y respaldar al país vecino en la implementación exitosa de las resoluciones del XII Congreso del PPRL y del X Plan quinquenal de desarrollo socioeconómico, con el objetivo de construir un Laos pacífico, independiente, democrático y próspero.



El mensaje subraya que las relaciones especiales Vietnam-Laos, cultivadas por generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países, continúan consolidándose y desarrollándose de manera integral, cada vez más profunda, práctica y eficaz.



El Partido Comunista de Vietnam (PCV) reitera que continuará coordinando estrechamente con el Partido Popular Revolucionario de Laos para implementar de manera efectiva los acuerdos y convenios firmados entre ambos Partidos y Gobiernos.



Con esta ocasión, el secretario general del PCV, To Lam, envió un ramo de flores de felicitación al secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith./.