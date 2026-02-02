Noticieros
Vietnam expresa profunda preocupación por nuevas medidas estadounidenses contra Cuba
Hanoi (VNA) - Vietnam está profundamente preocupado por la nueva medida de Estados Unidos de aplicar aranceles adicionales a los productos de los países que suministran petróleo a Cuba, la cual tendrá un grave impacto en las actividades económicas, sociales y la vida del pueblo cubano, anunció hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación indochina, Pham Thu Hang.
Al comentar a la prensa la reacción de Vietnam ante este anuncio de Washington, realizado el 29 de enero, Thu Hang recalcó: “Vietnam reafirma su apoyo a las resoluciones aprobadas durante muchos años por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instan a Estados Unidos a levantar de inmediato las medidas de bloqueo y sanciones unilaterales contra Cuba y a tomar medidas en la dirección del diálogo y la mejora de las relaciones con Cuba. Una vez más, Vietnam reafirma firmemente su solidaridad y amistad tradicional con el hermano pueblo cubano”./.