Vietnam expresa profunda preocupación por nuevas medidas estadounidenses contra Cuba

Hanoi (VNA) - Vietnam está profundamente preocupado por la nueva medida de Estados Unidos de aplicar aranceles adicionales a los productos de los países que suministran petróleo a Cuba, la cual tendrá un grave impacto en las actividades económicas, sociales y la vida del pueblo cubano, anunció hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación indochina, Pham Thu Hang.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación indochina, Pham Thu Hang. (Foto: VNA)



Al comentar a la prensa la reacción de Vietnam ante este anuncio de Washington, realizado el 29 de enero, Thu Hang recalcó: “Vietnam reafirma su apoyo a las resoluciones aprobadas durante muchos años por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instan a Estados Unidos a levantar de inmediato las medidas de bloqueo y sanciones unilaterales contra Cuba y a tomar medidas en la dirección del diálogo y la mejora de las relaciones con Cuba. Una vez más, Vietnam reafirma firmemente su solidaridad y amistad tradicional con el hermano pueblo cubano”./.