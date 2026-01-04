Vietnam expresa profunda preocupación por informaciones sobre situación actual en Venezuela

Hanoi (VNA)- Vietnam expresa su profunda preocupación por las informaciones relacionadas con la situación actual en Venezuela y llama a las partes involucradas a respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, incluidos los principios de respeto a la soberanía de los Estados, la no utilización de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang. Foto de archivo: VNA)





Una columna de humo se eleva desde el complejo militar Fuerte Tiuna, el más grande de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas, el 3 de enero de 2026. (Foto: France24/VNA)



Así lo declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, al responder el 3 de enero a una pregunta de un periodista sobre la reacción de Vietnam ante la situación actual en Venezuela.



“Vietnam exhorta a las partes a mantener la moderación, entablar el diálogo y resolver las disputas y desacuerdos sobre la base del derecho internacional, contribuyendo así a garantizar la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación en la región y en todo el mundo”, dijo Hang.

Ante la compleja y tensa evolución de la situación en Venezuela, que podría poner en riesgo la seguridad de las personas, el 3 de enero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam aconsejó a los ciudadanos vietnamitas considerar cuidadosamente la posibilidad de viajar al país suramericano en el momento actual.



Asimismo, exhorta a los ciudadanos vietnamitas que ya se encuentran en Venezuela a abandonar las zonas peligrosas, mantenerse informados de forma permanente y cumplir estrictamente las regulaciones de las autoridades locales sobre desplazamientos, así como las alertas emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Departamento Consular y la Embajada de Vietnam en Venezuela).



Para recibir asistencia en caso necesario, se recomienda a los ciudadanos contactar con las líneas directas de protección consular:



Embajada de Vietnam en Venezuela: +58 212 635 7402, correo electrónico: vnemb.ven@mofa.gov.vn



Centro de Atención para la Protección Ciudadana del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores: +84 981 84 84 84; correo electrónico: baohocongdan@gmail.com./.