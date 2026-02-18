Vietnam expresa disposición a participar en la reconstrucción de Gaza

El Cairo (VNA)- El embajador de Vietnam en Egipto, concurrente en Palestina, Nguyen Nam Duong, presentó el 17 de febrero las cartas credenciales al presidente palestino, Mahmoud Abbas.



El embajador de Vietnam en Egipto, concurrente en Palestina, Nguyen Nam Duong, presenta las cartas credenciales al presidente palestino, Mahmoud Abbas. (Foto: VNA)

En la ceremonia, el presidente Abbas elogió los logros alcanzados por Vietnam tras 40 años de Renovación (Doi Moi), y destacó al país como ejemplo en la lucha por la independencia nacional y el desarrollo, así como en la movilización eficaz del apoyo y la solidaridad internacionales.

Por su parte, el embajador Nguyen Nam Duong reafirmó su compromiso de hacer todo lo posible para contribuir al fortalecimiento y profundización de las relaciones bilaterales, en consonancia con la tradición y la confianza política entre ambos países.

Reiteró la postura constante de Vietnam de respaldar la justa causa del pueblo palestino, apoyar la solución de dos Estados y la admisión plena de Palestina en las Naciones Unidas, garantizando los derechos inalienables del pueblo palestino, incluido el establecimiento de un Estado independiente y soberano con las fronteras anteriores a 1967 y Jerusalén Este como capital.

Previamente, el 16 de febrero, el diplomático vietnamita sostuvo encuentros con el viceministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina, Omar Awadallah, y con la directora del Departamento Asia-Pacífico, Jamila Hassan Eragat, además de asistir a una sesión informativa sobre la situación humanitaria en Gaza organizada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en coordinación con la Cancillería palestina.

En las reuniones, ambas partes abordaron medidas para impulsar la cooperación bilateral y la coordinación en foros multilaterales. El viceministro Awadallah valoró la tradicional amistad y la confianza política entre Palestina y Vietnam, agradeciendo el constante apoyo vietnamita y expresando el deseo de que se mantenga en el futuro.

El subtitular afirmó que las generaciones de dirigentes y el pueblo palestino siempre graban en su corazón y agradecen el apoyo valioso de Vietnam y esperó que el país indochino siga su respaldo en el próximo tiempo.

Al tratar la situación en Gaza y otros asuntos regionales e internacionales, el embajador vietnamita reiteró la disposición de su país a participar en la reconstrucción de Gaza, de acuerdo con sus capacidades y el respeto a la independencia, la soberanía y el derecho internacional, apoyando un papel central de la Autoridad Palestina en la administración del enclave.

La parte palestina acogió favorablemente esta posición y expresó su interés en que Vietnam contribuya en ámbitos donde posee fortalezas y experiencia.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de elevar la cooperación económica al nivel de las relaciones políticas, facilitar el acceso de empresas y productos a sus respectivos mercados y ampliar la colaboración en educación, intercambios juveniles y actividades culturales, con miras a reforzar la comprensión y la amistad entre los dos pueblos.

Al revisar la historia, Vietnam y Palestina han construido una relación sólida, forjada a lo largo de generaciones revolucionarias. Desde 1968, Vietnam reconoció oficialmente a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Durante la resistencia contra Estados Unidos y la lucha por la reunificación nacional, así como en la posterior etapa de construcción del país, Vietnam recibió siempre el respaldo y la solidaridad de los dirigentes y del pueblo palestino.

Tras la proclamación del Estado de Palestina en noviembre de 1988, Vietnam fue uno de los primeros países del mundo en establecer reconocimiento diplomático con el nuevo Estado. En casi cuatro décadas, la amistad y la cooperación tradicionales entre ambas naciones se han consolidado y ampliado de manera constante.

Durante la visita oficial a Vietnam del presidente Mahmoud Abbas en mayo de 2010, ambas partes firmaron numerosos acuerdos clave que sentaron bases para impulsar con mayor fuerza la cooperación en diversos ámbitos./.