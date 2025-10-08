Vietnam exhibe su cultura en Bruselas

Bruselas (VNA) – Vietnam llevó el sabor y la esencia de su cultura a Bruselas durante el Festival Hakuna Matata, compartiendo un mensaje de paz y amistad a través de su gastronomía, tradiciones y arte.



Organizado cada año por la Federación de Organizaciones Globales y Democráticas (FMDO), este evento multicultural reunió a comunidades de África, Asia y Latinoamérica. Bajo el lema de este año, "Juntos por la Paz", el Festival destacó el valor del intercambio cultural como herramienta para promover la tolerancia y el entendimiento mutuo.

Vietnam comparte su gastronomía, ao dai y caligrafía tradicional en el Festival Hakuna Matata, reforzando mensajes de paz y entendimiento intercultural. (Foto: VNA)





El pabellón de Vietnam, coordinado por el Centro Intercultural de Vietnam y el Pacífico en Bruselas (IVB), atrajo la atención de los asistentes con la elegancia del ao dai (vestido tradicional), los icónicos sombreros cónicos, poesía tradicional, frutas tropicales y productos frescos. Coincidiendo con el Festival del Medio Otoño, también se ofrecieron pasteles de luna, que los visitantes pudieron degustar e incluso aprender a preparar.



Niños y adultos, especialmente del público local, mostraron gran interés por la cultura vietnamita. Uno de los momentos más destacados fue la participación del calígrafo Jean Sébastien, quien presentó la escritura vietnamita y compartió relatos sobre el Templo de la Literatura, acercando al público al legado literario del país.



Tanto organizadores como asistentes subrayaron la importancia de la solidaridad y el intercambio entre culturas. Desde los sabores típicos hasta los emotivos encuentros, la participación de Vietnam no solo enriqueció el ambiente del festival, sino que reafirmó su mensaje de unidad y esperanza por un mundo en paz./.