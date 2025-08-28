Vietnam exhibe equipos militares modernos en Exposición de Logros Nacionales

Hanoi (VNA)- El Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones de Vietnam (Viettel) exhibe 50 productos de tecnología civil y militar en la Exposición de Logros Nacionales, que se inauguró hoy en Hanoi en conmemoración del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional (2 de septiembre).

Viettel exhibe 50 productos de tecnología civil y militar en la Exposición de Logros Nacionales (Foto: VNA)





Líderes de Viettel visitan la exposición (Foto: VNA)



Los productos abarcan grupos de tecnologías estratégicas nacionales, como red de telecomunicaciones de nueva generación, chips semiconductores, robótica, productos cibernéticos y aeroespaciales.



En la zona de exhibición al aire libre del Ministerio de Defensa, Viettel presenta una serie de equipos "Hechos en Vietnam, Hechos por Viettel", entre ellos: cañones autopropulsados de 152 milímetros, cañones antiaéreos de 57 milímetros, radares de defensa aérea y vigilancia marítima, vehículos aéreos no tripulados (UAV) de largo alcance, sistemas antidrones, sistemas de comunicación segura, y los complejos de misiles S-125-VT y Truong Son.



Destacan el UAV multiuso de largo alcance, capaz de realizar reconocimiento, designación de objetivos en tiempo real, reconocimiento electrónico, retransmisión de información y ataque de objetivos. Además, el sistema antidrones tiene la capacidad de detectar, identificar e interferir para proteger áreas clave.

Junto a las armas y equipos militares, Viettel también exhibe productos de tecnología digital como estaciones base y chips 5G, así como proyectos de ciudades inteligentes, fábricas inteligentes, plataformas de seguridad de la información, digitalización urbana y asistentes virtuales. Esto demuestra su papel pionero en la construcción de una sociedad digital.



El teniente general Tao Duc Thang, presidente y director general de Viettel, afirmó que el grupo participa en el desarrollo de nueve de las 11 tecnologías estratégicas nacionales, en línea con la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.



Al participar en la muestra, Viettel reafirma su capacidad para investigar y producir tecnologías modernas de defensa y su determinación de acercarse a los estándares internacionales en la investigación de armas estratégicas.



Con el lema “80 Años de Independencia-Libertad-Felicidad”, la Exposición de Logros Nacionales estará abierta del 28 de agosto al 5 de septiembre./.