Vietnam evalúa resultados de 2025 y define tareas para 2026 en conferencia del Gobierno con administraciones locales

Hanoi (VNA) - Una conferencia de balance del trabajo en 2025 y despliegue de las tareas para 2026 del Gobierno de Vietnam y las administraciones locales sesiona hoy de forma presencial en la sede del Gabinete en Hanoi y de forma virtual con puntos de conexión en 34 provincias y ciudades de todo el país.

El primer ministro Pham Minh Chinh (centro) da la bienvenida a la conferencia al secretario general To Lam (segundo, desde la derecha), al presidente Luong Cuong (primero, desde la derecha) y al titular de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man (segundo, desde la izquierda). (Foto. VNA)

Asistieron a la cita el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam; el presidente de la República, Luong Cuong; el primer ministro, Pham Minh Chinh; el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu; así como miembros del Buró Político, líderes de ministerios y agencias centrales, y autoridades locales.

En su discurso de apertura, el primer ministro Pham Minh Chinh reiteró que Vietnam cumplió con las tareas de desarrollo socioeconómico correspondientes al año 2025 y al quinquenio 2021-2025, a pesar de un contexto mundial caracterizado por una evolución rápida y compleja, con desafíos sin precedentes que superaron las expectativas.

Mencionó, entre estos retos, la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias graves y prolongadas, la aguda competencia estratégica entre las grandes potencias, la escalada de conflictos militares en diversas regiones, la desaceleración global del crecimiento económico, el comercio y la inversión, el aumento de la inflación y la deuda pública, la ruptura de cadenas de suministro globales, los riesgos financieros y monetarios, así como los desastres naturales y el cambio climático, que han causado severos estragos.

En el ámbito nacional, señaló que Vietnam es un país en desarrollo con un punto de partida bajo y una economía en transición. Las tareas que enfrenta el país son cada vez más exigentes, y las limitaciones estructurales y deficiencias internas requieren atención urgente. Además, señaló los esfuerzos dedicados a la reorganización administrativa tanto a nivel central como local, así como los considerables daños provocados por desastres naturales, tormentas e inundaciones.

No obstante, según el dirigente, bajo el liderazgo del Comité Central del Partido Comunista, con la dirección de su secretario general To Lam, el apoyo de la Asamblea Nacional y la participación activa de todo el sistema político, el pueblo y la comunidad empresarial, y la ayuda de los amigos internacionales, el Gobierno ha guiado a los ministerios, sectores y localidades a actuar de manera decidida y coordinada, alcanzando logros sobresalientes en diversos sectores.

Particularmente, en 2025 Vietnam alcanzó una tasa de crecimiento del 8,02%, colocándose entre los países de mayor rendimiento económico en la región y el mundo. Además, logró mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y equilibrar las finanzas del Estado, con un déficit presupuestario y deuda pública por debajo de los límites establecidos.

También se garantizó el bienestar social y la seguridad del pueblo, se fortalecieron la defensa y la seguridad, y se impulsaron las relaciones exteriores y la integración internacional, elevando el prestigio y la posición del país.

Además de los resultados alcanzados, el jefe de Gobierno señaló con franqueza algunas limitaciones, como la necesidad de avanzar en la transformación de la estructura económica, mejorar la calidad del crecimiento, promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la transición verde.

También enfatizó la presión sobre la gestión de la estabilidad macroeconómica, así como las dificultades relacionadas con la contaminación ambiental, el tráfico y la ciberseguridad en algunas zonas.

Para analizar los resultados de 2025 y planificar las tareas de 2026, el premier instó a los delegados a centrarse en evaluar el contexto actual, identificar los logros, los cuellos de botella, las causas de las dificultades y las lecciones aprendidas, al mismo tiempo que propongan soluciones innovadoras para lograr un crecimiento elevado vinculado a la estabilidad macroeconómica.

Según el programa, la conferencia incluye una discusión sobre los resultados del desarrollo socioeconómico de 2025 y las directrices y tareas para 2026, destacando la intervención del secretario general To Lam, quien pronunciará un discurso al respecto./.